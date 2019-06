Laguna de atenuación no se aprobará sin conexión cloacal

Bajo el argumento de que la construcción de la laguna de mitigación del cauce del arroyo Itay en el Parque Guasu Metropolitano tropieza con un inconveniente ambiental, por existir numerosos usuarios que no están conectados a la red cloacal, el presidente de la Junta Municipal asuncena, edil Nenecho Rodríguez, dejó en claro ayer que no darán su aprobación mientras no se solucione esta situación.