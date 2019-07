Lago de la República, pulmón verde de CDE

Sin dudas, uno de los sitios más tradicionales y que forma parte de la historia de Ciudad del Este es el Lago de la República, ubicado a unos 800 metros del centro comercial. Es un espejo artificial creado a partir de la represa del arroyo Amambay, que sirve de reservorio de donde tanto la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) como la Itaipú Binacional extraen el vital líquido para cubrir la demanda de un sector de la población.

Está rodeado de una densa y bella vegetación que lo convierte en un verdadero pulmón de la ciudad, que garantiza oxígeno puro a la comunidad después de una ardua jornada laboral. Por toda la belleza natural que lo rodea es un lugar referencial para quienes habitan la región.

Entre el 2014 y el 2016 se introdujeron mejoras en la infraestructura sumando camineros y ciclovías, parques infantiles, miradores, máquinas para hacer ejercicios, los cuales permiten a la ciudadanía disfrutar más cómodamente de este espacio. En el costado norte hace dos años se inauguró un anfiteatro, que permite también la realización de actividades culturales.

En el dique de contención, por donde cruza la avenida Concejal Romero, se encuentra un trabajo del artista plástico Marcelo Chaparro (Juma Chago) denominado Candado del amor. El año pasado fue colocado. Se trata de un corazón de metal trabajado, donde las parejas van y sellan su compromiso de amor.

Por el corazón, la pareja coloca un candado como una forma de simbolizar su amor, escribiendo sobre el objeto de metal el nombre o las iniciales de los integrantes y una vez cerrado se tira la llave para simbolizar el amor inquebrantable.

En el lugar hay una placa con esta inscripción: “Darle a alguien todo tu amor nunca es seguro de que te amarán de regreso, pero no esperes que te amen de regreso, solo espera que el amor crezca en el corazón de la otra persona, pero si no crece, sé feliz porque creció en el tuyo”. Añade: “Hay cosas que te encantarían oír, que nunca escucharás de la persona que te gustaría que te la dijera, pero no seas tan sordo para no oírlas de aquel que las dice desde su corazón”.

ANFITEATRO. A un costado del sector norte del Lago de la República fue construido un anfiteatro. El sitio es elegido por deportistas, artistas, movimientos sociales y otras organizaciones para todo tipo de actividades. Fue ideado para dotar de infraestructura e incentivar actividades culturales, veladas artísticas, elencos de teatro y el arte en general, objetivo alcanzado.

Uno de los eventos que siempre se realiza en el sector es Lago Joven que es en homenaje a la juventud con una serie de actividades recreativas, artísticas y didácticas, en el mes de setiembre.

PINTADO. El sitio ganó espacios en los medios debido a los colores con que fue pintado gracias a un trabajo de voluntariado de un grupo de jóvenes que diseñaron un solo naciente en las gradas. Mientras que en la pista se colorearon figuras circulares. Debido a que este trabajo se dio en un momento de elecciones municipales, se intentó ensuciar la obra con pintura, pero no arruinó el trabajo artístico.

En un vasto sector del anfiteatro se colocaron aparatos para ejercicios para personas que realizan su caminata alrededor del espejo de agua de la ciudad, también hay un área donde los niños pueden jugar con sus triciclos, bicicletas, rollers o simplemente correr al aire libre, aprovechando el paisaje. A un costado fue construido un mirador y no muy lejos se encuentra quizás el sector más pantanoso del lago donde viven yacarés.