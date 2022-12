La vuelta del mimado

En conversación con FALG en Monumental 1080, el paraguayo aseguró estar “muy contento de poder retornar al club donde viví muchos momentos buenos. Fue mi primera salida de Paraguay”. El ahora ex Cruz Azul se mostró además satisfecho de retornar a “encontrarme con ex compañeros, con Fabián Balbuena que volvió”, aseguró.

Con respecto a lo que significa Corinthians para él, Romero dijo que “fueron varios años en el primer pasaje en el club, cinco años seguidos, viví varios momentos buenos, fueron los inicios de mi carrera fuera del país. Hoy retorno bien maduro, y me pone contento de que me tengan en cuenta de vuelta, quiero devolver esa confianza”, reconoció el ex Cerro Porteño.

Romero contó que ayer se dio la presentación en el grupo y que los trabajos de pretemporada se iniciarán el próximo 15 de enero.

Sobre su experiencia en Cruz Azul, la calificó de “buena”, pues “pudimos con la familia disfrutar y conseguimos el título de Campeón de Campeones”, en 2022.



Ángel Romero confirmó su regreso al Corinthians de São Paulo, donde jugó cinco temporadas y dejó grandes recuerdos a base de goles.



Volver al Mundial

Romero aseguró que

“lo que siempre uno desea, como paraguayo, es jugar por la Selección”, por lo que “siempre trato de poder hacer lo mío en los clubes en donde estoy jugando y ahora mucho mejor en un club como es Corinthians”, aseguró. Para el delantero, “el sueño es retornar a la Selección, ganar cosas importantes y clasificar a la Copa del Mundo”, que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos en 2026.



5

temporadas jugó Ángel Romero en Corinthians, entre 2014 y 2018, proveniente de Cerro Porteño.



209

partidos jugó con la camiseta del Timão. Marcó 35 goles y realizó 24 asistencias en todos los torneos.



27

goles tiene en el Arena Corinthians. Es el segundo mejor artillero de la historia, superado por los 30 de Jo.