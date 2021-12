La UIP cree que el electoralismo va a frenar desarrollo de la economía

En varias partes del extenso informe, mencionó que tanto en el contexto local como internacional la proyección económica tiene números positivos de recuperación, pero esto dependerá siempre del comportamiento del virus del Covid-19, que seguirá afectando a la actividad económica, el empleo y la inflación a corto plazo, y plantea riesgos considerables para las perspectivas económicas a medio plazo.

Durante el espacio de preguntas, el titular del gremio industrial fue consultado si la campaña electoral anticipada, además de la pandemia, entre otros aspectos, podría afectar al sector el próximo año. Dijo que si bien miran en forma optimista, los efectos de la pandemia aún van a continuar, sobre todo considerando que existe un sector importante de la población que aún no está accediendo a la vacunación.

“Por otro lado, el calendario político, sin duda alguna, va a ser un freno para el desarrollo de la economía formal. Esas son realidades. Entendemos también que la política monetaria argentina y el tema de la agenda política van a seguir teniendo efectos negativos, sobre todo en lo que es la producción, la industria y el comercio formal”, aseveró.

No obstante, refirió que las predicciones que tienen son optimistas y “esperamos que todo este efecto, tanto de la pandemia como el tema político eleccionario que se viene, no destruya las estimaciones o previsiones que tenemos”.

PREPARADOS. Requerido si estaban preparados para enfrentar un eventual rebrote de casos como se tuvo el año pasado, indicó que ellos consideraban que el gran encierro que se tuvo en el 2020 ha fortalecido a la industria, que se ha ocupado de atender al mercado paraguayo.

“Con ese impulso ingresamos en el 2021 y el crecimiento que tuvimos viene de toda esa preparación y ejercicio realizado durante el 2020. Creemos que al cierre de este año, la industria se encuentra más preparada y con experiencia para enfrentar efectos nuevos en tiempos de pandemia y los efectos del comercio ilegal y de la economía informal”, sentenció.

Insistió en que, sin dudas, estaban mejor preparados, pero los efectos lo van a medir en su momento.

Sobre el anuncio del presidente Mario Abdo Benítez, de que en marzo “habrá diversión”, aludiendo al tema político, Duarte señaló que desde la UIP están alejados de lo que es la política partidaria

y están enfocados en todas las acciones de generación de políticas públicas que hacen a la economía. Aclaró que esto no quiere decir que no les llamen la atención ciertos hechos y sí, en particular, son libres de criticar lo que consideren pertinente.

Detalles del balance del año 2021

En su balance de este año, la UIP dice que en materia de consumo privado y las inversiones se vieron números positivos al cierre de este periodo, con crecimientos del 5,6% y 18,3, respectivamente. Destaca que la confianza de los consumidores se mantiene positiva y los rubros de venta y mantenimiento de vehículos, prendas de vestir y materiales de construcción fueron aquellos con mayor crecimiento acumulado, en contraposición con la contracción del sector supermercados del 1,6%. Subraya que la balanza comercial a noviembre se mantuvo superavitaria por USD 1.628 millones, al cierre de noviembre pasado las exportaciones alcanzaron USD 13.001 millones.