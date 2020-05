La temporada tendrá variantes obligadas y se recurriría a la liguilla

En la reunión de la Divisional prevista para esta semana se echarán las pautas a seguir con relación al campeonato Apertura que tiene como fecha de reinicio el 17 de julio y que ha generado muchísima expectativa en torno a su vuelta. Ni hablar del protocolo con un tratamiento muy especial y que debe ser cumplido al pie de la letra. De aquí en más el panorama cambió y los controles sanitarios serán seguidos incluso por el propio Ministerio de Salud, que supervisa al igual que el Consejo Nacional de Deportes toda la estructura higiénica por la cual se desenvolverá el balompié paraguayo de Primera División. Falta por definir en cuanto a programación los adelantos que no se efectivizarán en las primeras fechas de reposición del torneo.

La ausencia de actividad (absolutamente razonable) no permitirá dos partidos por semana de entrada y eso conspira para el tiempo de finalización.Los test previstos para 30 jugadores del plantel y 15 incluyendo cuerpos técnicos y los propios médicos de los clubes se harán cada siete días en la primera, segunda y tercera etapa. Los entrenamientos individuales serán el primer paso, los conformarán solo cuatro futbolistas que trabajarán por separado desde el 10 de junio. Luego el 16, el grupo alcanzará 12 a 13 jugadores en acción y una vez completadas las etapas, desde el 22 de junio ya el DT podrá disponer del plantel total. El campeonato quedó parado con Libertad como único puntero con 19 puntos, seguido por Olimpia con 15, más atrás Nacional y Guaraní con 14.En cuanto a los orientadores argentinos están retornando al país Daniel Garnero y Ramón Díaz. Gustavo Costas y Luis Islas no se movieron del territorio nacional. A los mencionados profesionales se les irán sumando jugadores que también se encuentran fuera y deberán cumplir la cuarentena antes de reiniciar los entrenamientos.Si bien el campeonato no finalizará en junio debido a la pandemia, los contratos deberán ser estudiados de común acuerdo y en ese sentido es Cerro el que no estaría en condiciones de establecer alargues contractuales y en esa lista están el Conejo Benítez, Topo Cáceres, Sainz, entre otros. De hecho, Pedro Aldave, representante de Benítez, anticipó que el ciclo del jugador de Cerro está cumplido. Olimpia continuaría con Jorge Arias y Miguel Samudio, este con prisión domiciliaria por transgredir la cuarentena. El retorno de Adebayor está complicado por la situación actual. Si hay Clausura, hay descensoMucho dependerá de cómo se encamine el Apertura que tiene prevista su finalización para octubre, para posteriormente dar paso al segundo torneo del año, que podría cambiar de formato jugándose a ruedas corridas 11 fechas, permitiendo la disputa de una liguilla conformada por 8 clasificados que irán avanzando a cuartos, semi y final. Evidentemente es un torneo más corto por el poco tiempo que se dispone, pero permitirá sumar cantidad de partidos en el año para establecer los promedios, que determinarán el descenso. En ese aspecto, los más comprometidos son General Díaz y 12 de Octubre. Quedarían 10 para el 2021Otra situación en la cual se especula y con razón es que: si no hay Intermedia no hay ascensos y como se tiene prevista la liguilla sí habría descensos. Por tanto, en el 2021 quedarían 10 equipos en Primera División. Este es el panorama que se perfila puesto que hasta el momento el único certamen previsto por la APF con certeza es la máxima categoría, con protocolos aprobados y fecha de reinicio. También está el tema de la clasificación para las competencias internacionales, entiéndase Libertadores y Sudamericana. Monitoreo en las salasSe tiene previsto continuar con el VAR, que comenzó este año en Paraguay. Para ello, cuatro personas estarán presentes en una sala de los estadios con suficiente distancia una de otra, contrariamente al formato anterior donde estaban muy cerca con monitorio enfrente. El compromiso de los clubes de Primera ya fue asumido y deberán disponer del sitio adecuado para los componentes de este sistema arbitral que seguirá en funcionamiento.A cargo del VAR está el instructor de FIFA Pablo Silva, que tiene amplio conocimiento de todos los pasos que se están dando. No se tocaSi bien es cierto la FIFA sugirió hasta cinco cambios por partido mientras dure la pandemia (en Alemania se aplica), la APF tomó la determinación de no variar y mantener tres modificaciones por encuentro. No se debatió mucho el tema, más en la reunión de Consejo y de presidentes de Primera se abordaron los temas de fecha y disputa de campeonatos, entiéndase los dos, el primero Apertura y el Clausura. Cuando fueron a la reunión las bases acerca de los cambios ya estaban echadas. Otro detalle que llamará la atención es que no habrá pasapelotas en los partidos. Se determinó que serán habilitados 10 balones por encuentro, previa desinsectación de los mismos e incluso serán nuevamente higienizados en pleno encuentro.