La Selección transmite poco, su técnico también

Cada vez más cerca de los amistosos de la Selección en Europa y en contrapartida lejos del técnico, quien pareciera blindarse en el medio local dando solo conferencias en el exterior. Esa es una postura ya asumida que nos parece errónea para quienes tenemos la intención de conocer más a fondo sus decisiones de cara a los encuentros previstos, salvo que cuente con una recomendación de la misma APF en no hacerlo. No estaría mal una explicación también por las ausencias de quienes formaron parte de los encuentros anteriores. No le vamos a pedir que ventile públicamente su estrategia o su plan, pero saber más de cerca de sus intenciones y de los componentes del plantel. Lo de Rodrigo Rojas es un misterio, parecía ser el motor por donde se iba a mover la selección, no fue llamado en esta ocasión y no se saben las razones, si pensamos que ya lo conoce, por qué no insistir con él como el eje principal. Una zona media tan fundamental debe ser bien protegida y vayamos a la otra cara, ¿no lo convenció? No sabemos.Otro ejemplo: Iván Franco. Sobresale en el campeonato local, estuvo un tiempo en uno de los dos partidos en Asia, su aporte fue escaso, incluso sustituido y ¿qué perspectivas tiene en la selección? Tampoco sabemos y no nos ponemos en abogados defensores del experimentado Rojas o del juvenil Franco. Solo son ejemplos. El ambiente está cerrado internamente en la selección. ¿Arriba que pretende Berizzo? ¿Llegar con velocidad o meter más fuerza con Samudio y la vuelta de Lezcano? ¿Esos serán los nombres o tiene más en mente? ¿Qué pasó con Santander? Son demasiadas preguntas. ¡Hasta cuándo seguir probando! Se le achica el tiempo al orientador y las exhibiciones expuestas no depositan credibilidad.Hasta aquí la respuesta de los amistosos no es buena, da señales de intentar conformar un equipo rápido sin mayores sorpresas pero le falta potencia. En un 80% ya tiene la base de los jugadores a ser utilizados para el arranque de las clasificatorias previstas para marzo. Sin embargo no se trata de porcentaje, sino del nivel propiamente dicho. Aguardemos cambie algo contra Serbia y Eslovaquia, es necesario que sea así. El micro ciclo comenzó hace tiempo y las dudas se mantienen.No integra la delegación Ramón Martínez por una lesión en el tabique nasal y aún con un golpe muscular tomará vuelo Derlis González, ausente en Santos en el cotejo ante Vasco por el brasilerão.De las caras nuevas está Morel, Espinoza y el tercer arquero Miguel Martínez. La Albirroja el jueves a las 15:45 verá a Serbia y el domingo en el mismo horario a Eslovaquia. Los rivales de Paraguay están en plena competencia de las eliminatorias de la Eurocopa. No dejan de ser adversarios interesantes.Todas con actividadHaciendo un repaso a la preparación de las demás selecciones encontramos que Brasil también el jueves va a enfrentar a Senegal y el 13 a Nigeria, ambos juegos en Singapur. Neymar comanda la escudería brasileña que lamentará sin embargo la ausencia de Alisson, el arquero titular y hoy día en el Liverpool.Argentina sin Messi por suspensión ni Agüero por decisión técnica, jugará contra Alemania el 9 en Dortmund y el 13 en Elche contra Ecuador.Scaloni dará más continuidad en ofensiva a Lautaro Martínez y Paulo Dybala. En cuanto al arco aparece por primera vez Emiliano Martínez del Arsenal inglés.Uruguay y Perú hacen más simple. Ida y vuelta para esta fecha. El 11 en Montevideo y el 15 en Lima. Ausentes en el cuadro charrúa Cavani y Suárez, su fórmula más tradicional. En contrapartida está la vuelta de Godín en defensa.Chile y Colombia que se enfrentarán el 12 de octubre en Alicante no se moverán de Europa puesto que los trasandinos verán a Guinea el 15 en la misma ciudad y los cafeteros ante Argelia esa fecha en Lille de Francia.Rueda en la Roja no se desprende de Alexis, Vidal, Bravo, Aránguis, de una generación ganadora muy importante. Sigue al margen el volante Marcelo Díaz de Racing de Argentina. En Colombia están Ospina, Sánchez, Mina, Cuadrado entre los más destacados aunque James y Falcão no fueron citados.Venezuela y Bolivia juegan el 10 de octubre en Caracas y los del altiplano luego con Haiti el 15 en Santa Cruz de la Sierra. En la vinotinto no estará Josef Martínez quien se alejó de su selección por no estar de acuerdo con Dudamel, el técnico, a lo que él considera un desgaste emocional hacia su persona.La cartelera nos permitirá desde aquí tener una idea de ver cómo andan las selecciones de Sudamérica. Para noviembre será el último combo.La Olla: Foco de atenciónEl 9 de noviembre será la única final de la Sudamericana a jugarse en la Olla azulgrana y el entusiasmo que tienen los hinchas de Colón no tiene límite y es por ello que siguen pidiendo cada vez más lugares en las tribunas populares de Cerro. Podrían haber más de 30.000 seguidores del sabalero para el cotejo ante Independiente del Valle. Una atracción especial será el mismo Chelo Estigarribia y habría que ver cómo está Jorge Ortega quién ya está recuperado y con poca presencia todavía en el cuadro argentino.Tomando todas las precauciones la institución santafesina dispuso montar una pantalla gigante en su estadio como servicio para aquellos que no puedan viajar. Histórico momento para Colón de Santa Fe.