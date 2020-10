La Ronca de Oro, un retrato de la vida de Helenita de Vargas

Para los fanáticos de las historias inspiradas en personajes de la vida real, esta propuesta es una opción, ya que se inspira en la cantante colombiana Sofía Helena Vargas Marulanda (1934-2011), más conocida como Helenita de Vargas, considerada una de las máximas exponentes del estilo ranchero en su país.

La artista recibió el apelativo La Ronca de Oro, en 1980, por un comentario del periodista Lázaro Vanegas, que atribuyó a la voz de la cantante esa cualidad, lo que a ella no le incomodó, y hasta acogió para complementar su nombre artístico.

Acerca de la telenovela, “la fotografía es bella, la calidad de imagen que se aprecia es indiscutiblemente hermosa, retratando muy exitosamente la época de los años 50”, resalta en un comentario criticanovelatv.blogspot.com.

El comentario también contagia las ganas de ver la propuesta al destacar el libreto, al cual denomina “muy bien estructurado”, así como la dirección de cámaras en las grabaciones realizadas en locaciones exteriores.

Por otra parte, la crítica rescata el casting de la telenovela, al cual califica con un diez, y sobre todo subraya las actuaciones del actor Leonardo Acosta, que interpreta al personaje Germán Hincapié, el villano, y a la actriz Ana Julia Marulanda de Vargas, quien hace de la estricta madre de Helena.

A los televidentes se les recomienda no perderse el primer capítulo, ya que en él se dan a conocer muchos hechos de la historia de la artista.

historia. La trama gira en torno a una mujer con ansias de libertad en una época marcadamente machista, durante la década de 1950, en la cual a las féminas se les otorgaban más deberes que derechos, y cuyo destino era desarrollar el papel de madres y esposas.

El personaje, Helenita Vargas, es interpretado en su infancia por la actriz Ana María Estupiñán, y en la adultez por Majida Issa.

La telenovela es fiel a la historia real de la artista, quien desde muy niña tenía una idea clara de lo que quería hacer en la vida: Cantar. Más tarde, encuentra en las rancheras el vehículo más propicio para su voz. Con dicho género proveniente de México, conocería años de lucha hasta alcanzar el éxito.

La cantante Helenita de Vargas dejó huella como mujer, como persona y como cantante, anticipándose al gusto y al sentir de la gente.

Como nadie, entendió que la música popular no tiene edad, no tiene sexo y no tiene clase.

Hizo de la ranchera un himno nacional, y de su interpretación un espectáculo que le abrió las puertas y el corazón del público.

CONTRIBUCIÓN. Helenita Vargas, como artista, logró que la música ranchera sonara en los pueblos, en la provincia y en los círculos de poder sociales y políticos por igual, cuando apenas llegaba la televisión a Colombia y el país se debatía en una guerra civil; en donde la geografía colombiana y del Valle del Cauca, tierra natal de Helena, había dividido al país en rojos y azules.

Sin embargo, la voz de Helena en la radio y en los primeros shows de la televisión –recién llegada a Colombia– no tenía color, y lograba unir a unos y a otros alrededor del sentimiento.

SU LEGADO. Helena de Vargas fue una mujer consecuente desde muy joven con sus ideales y sueños.

La cantante venció todo tipo de obstáculos de una sociedad prejuiciosa, de su familia, para demostrar que esa joven, que en 1951 a los 16 años soñaba con ser famosa y llamarse Rosita Linares, no se equivocaba cuando insistía en que su vida era cantar.