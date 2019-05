La resistencia a antibióticos será más letal que el cáncer

“Si no hacemos algo se especula que de aquí a unos 30 años vamos a tener más muertes directamente relacionadas con la resistencia a los antibióticos que con el cáncer”, señaló el doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud.

La resistencia se da cuando el antibiótico ya no ejerce un efecto sobre los gérmenes, debido al uso del fármaco, en los casos que no requieren como enfermedades virales. En el país, hace más de 20 años se registra el fenómeno según estudios del laboratorio Central. Por ello, urge la implementación de guías de manejo de ciertos tipos de enfermedades, digestivas, de piel y partes blandas, dijo el doctor Hernán Rodríguez, director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. Están las infecciones hospitalarias y aquellas que se registran en la comunidad. “Existen infecciones que anteriormente eran tratadas fácilmente con ciertos antibióticos como la penicilina. Hoy en día la penicilina no ejerce el mismo efecto y se tiene que buscar otras alternativas. Uno de los aspectos es el uso adecuado, solamente cuando se trata de enfermedades bacterianas. Es muy común utilizar antibióticos cuando no corresponde, por ejemplo en infecciones virales (gripe)”, expresó Rodríguez.

La resistencia se debe a las mutaciones que tienen las bacterias, que es un fenómeno natural de todo ser vivo, en su afán de sobrevivir va transformando su estructura, añadió.

El Staphylococcus aureus es una bacteria que habitualmente está en la piel, es el causante de las infecciones de la piel y de partes blandas, más conocido como susu´a. “Esta bacteria de la comunidad, es decir, que tenemos en la piel, hace años empezó a tornarse resistente a la penicilina”.

La advertencia sanitaria se realizó ayer en el marco del lanzamiento del Plan Nacional de Resistencia Antimicrobiana.