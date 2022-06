La Procuraduría recomendaría el veto de la norma

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), abogado Rodolfo Barrios, se refirió al proyecto de ley que pretende indemnizar por USD 940 millones a ex obreros de la Itaipú Binacional (IB). Indicó que la institución a su cargo ya brindó su parecer jurídico al respecto y eventualmente se lo transmitirá al Ejecutivo para el veto de la propuesta.

Afirmó que Itaipú no se rige por leyes internas, sino por tratados internacionales y se está planteando obligar a la entidad a realizar los pagos cuando ya no existe un vínculo laboral. Contó que el dictamen de la CGR fue remitido a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, y Hacienda del Senado. “Supongo que se tuvieron en cuenta nuestros criterios para quienes sostenían que esta ley no debía correr”, expresó, reiterando que la IB es una persona jurídica de derecho público de carácter internacional, con lo cual se rige por instrumentos internacionales. “En principio, salvo que el Tratado o sus anexos la remitan a una ley interna del Paraguay o del Brasil, las leyes internas de Paraguay y Brasil no la rigen”, insistió.