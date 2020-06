La problemática económica interfiere en protocolo sanitario

Por ahora se desarrolla el plan establecido. Ayer se hicieron los tests a los planteles principales de Guaraní, Luqueño y General Díaz. Los tres cumplieron con el requisito ya establecido por la APF en cuanto al protocolo sanitario. Se aguarda también que las Águilas y el Auriazul puedan plasmar en realidad las cuentas pendientes con los jugadores y no en meras promesas que generan el disgusto de los futbolistas y cuerpo técnico. El presidente de Luqueño manifestó que hubo un acuerdo individual para cumplir con los desembolsos. En el Nido, mañana habrá una nueva reunión en busca de una solución. La falta de pago lleva su tiempo y las amenazas de la plantilla es constante y de dominio público.

De hecho estar al día en remuneración sin reducción es complicado, como ocurre en Cerro Porteño, que sigue ajustando números y al decir del propio Haedo: “Vamos a prescindir de un monto importante. Creo que seremos el equipo que más dinero va a resignar” y entendiendo los motivos, era el camino más saludable para un acuerdo de partes. Cuando esto cambie es razonable que la propia directiva azulgrana entienda este mensaje del capitán y puedan establecerse mejores negociaciones. Ya con anterioridad se hicieron la prueba Olimpia, Sol, Libertad, Cerro, River, Nacional, Guaraní, General Díaz, Luqueño, y en la fecha cierran Guaireña, 12 de Octubre y San Lorenzo. En todos los casos son verificación de entrenamientos.De estos últimos, el que sigue en apuros económicos es la institución de Villarrica, que aún no estableció pautas definitivas donde hay un desfasaje entre lo que puede dar el club y lo que pretenden los jugadores, quienes de todas maneras están dispuestos a las tomas de esta mañana. Su capitán Salustiano Candia, en nombre de la plantilla, desea que el club abone el 100% una vez reanudado el campeonato. De hecho, ahora se habla de disminución monetaria.Todos estos días estuvieron marcados para lo sanitario y en medio de problemáticas contractuales, mientras se aguarda la reunión de mañana de la Divisional prevista para el mediodía, siendo uno de los temas del día la ventana del libro de pases y alguna insinuación para el segundo campeonato del año.Miércoles en movimiento

Este 10 de junio se dará paso a la fase individual, que contempla la presencia de no más de cuatro jugadores en cancha, donde fueron aprobados el 100% de los campos de entrenamiento por parte de la APF.

El martes 16 de junio se aumentará a grupos de 12 hasta el 21 de este mes, para el otro día todos los entrenadores podrán disponer de la dotación completa aguardando la reapertura prevista para el 17 de julio.Aquellos que están en el exterior y aún no pasaron por el test tendrán la autorización y el tiempo de hacerlo. La Comisión verificadora de estadio comenzará con un nuevo repaso el 15 de este mes, de tal manera que los clubes tengan la certificación final de que podrán utilizar la localía incluyendo el Sportivo Luqueño, que espera ser rehabilitado por el propio Consejo Ejecutivo de la APF, siempre y cuando se juegue a puertas cerradas, ya que la estructura del Feliciano Cáceres necesita mejoras en las graderías.Panorama sudamericano

Haciendo un recorrido por Sudamérica y según se vaya desenvolviendo la situación en los distintos países, Ecuador tiene previsto continuar con su torneo el mismo 17 de julio, igual que en Paraguay. El torneo ecuatoriano quedó interrumpido en la quinta fecha, no pudiendo completar el calendario. En nuestro Apertura se disputó hasta la octava con un partido pendiente, River – Guaraní.

También en julio, Chile, pese a la enorme cantidad de infectados, tiene en carpeta mover el balón el 31 de julio. Uruguay en tanto, el 1 de agosto, según lo determinó la AUF. Argentina nada firme y con un panorama sombrío por la pandemia que azota a la nación vecina.Por su parte Brasil, con un país desbordado por el virus, está para que se juegue en Río el torneo estadual aunque la Procuraduría rechaza el reinicio. Esta es una puja interna y que adquiere fuertes debates: Flamengo y Vasco están a favor de jugar, mientras Botafogo y Fluminense han dicho que la prioridad es la salud. La crisis económica no se queda atrás, el mismo Botafogo despidió al argentino Mauro Joel Carli, mientras que en otros estados, como Mina Gerais, el Cruzeiro no tuvo más remedio que desligarse de Robinho y Edilson por la delicada situación financiera. Estos son ejemplos en un país enormemente futbolero con el mayor número de contagios en esta parte del continente.Los colombianos, en tanto, hablan de un solo torneo que volvería el 2 de setiembre, mismo mes de posible retorno en Bolivia y Perú con perspectivas para julio. Sin fecha está Venezuela, que busca la competencia en ciudades cercanas unas a otras para evitar traslados.Reunión de médicos

Osvaldo Pangrazio, jefe médico de la Conmebol, mantuvo una reunión virtual con los médicos de las Asociaciones Miembros para estudiar el momento actual y analizar los protocolos que se llevan a cabo en Sudamérica. Cada representante se refirió al periodo que atraviesa cada país por el Covid-19 y se apartaron lo que sería el fixture o calendario en el orden internacional. La situación es más preocupante en unos países que en otros, por ello no se esbozó nada que tenga que ver con las fechas del reinicio de fases de la Libertadores. Habrá otra reunión en los próximos días para ir desarrollando el plan sanitario.

Reservado y preocupante

No quieren afirmar, pero tampoco desmienten, la posibilidad de que no se juegue la Intermedia, ya sea la misma APF como los presidentes de los clubes de esta categoría mantienen mucha cautela en exteriorizar la decisión. Hay una acentuada indecisión para el arranque, a la que se suma la enorme distancia de los trayectos que conducen a la realización de los juegos. Es doloroso el presente para quienes hacen esta categoría y como no se vislumbran alientos de esperanza, creemos que parecería ser impracticable su desarrollo en la presente temporada.