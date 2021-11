La prestigiosa marca Honda brilla en la Expo Motos 2021

Las portentosas máquinas destacan por su elegancia, versatilidad y capacidad para adaptarse a cualquier terreno, aunque cada modelo es fabricado para una función específica y con características particulares para soportar las exigencias a las que son sometidas, indicó Manuel Zuccolillo, jefe de ventas en Honda Motos.

“Con Honda estamos teniendo precios muy accesibles en el segmento masivo, que van desde los G. 8.800.000, hasta el segmento de alta gama, que va hasta los USD 35.000 incluso. Las motos que estamos exhibiendo en la Expo de Cadam van dirigidas para todo tipo de clientes: para aquellos que necesitan trabajar en la calle, para deliverys, así como para gente que haga tride, que le gusta hacer off road o usarla como hobby”, explicó Zuccolillo.

Entre los modelos de uso diario se destacan la CB1 y la Navy, que está exhibida en el stand de Honda, cuyo precio es de G. 12.250.000, con cuotas de G. 381.000, hasta 48 meses. “La Navy es una moto del día a día; incluso hay deliverys que prefieren usar este modelo, así como para pasear. Es muy económica porque consume aproximadamente 3 litros por cada 100 kilómetros”, especificó el jefe de Ventas de Honda.

Una particularidad de Diesa es que otorga la posibilidad de entregar las Honda usadas, como parte de pago, para retirar una nueva u otra de mayor cilindrada.

La estrella. La motocicleta más solicitada por los clientes que opta por adquirir una Honda es la África Twin, que tiene motor 1.100, que es para hacer off road y también para viajes, según comentó Zuccolillo. El precio de este modelo es de USD 26.500, con financiamientos sin intereses hasta tres años, como parte de una promoción ofrecida por Diesa. “En la feria estamos exhibiendo dos modelos de las 300, la CRF 300 y la XRE 300, que sirven para hacer off road”, dijo. La primera está a USD 9.800, a 36 meses, sin intereses y con un descuento del 20%, mientras que la XRE 300 tiene un precio de USD 8.500 y sirve para hacer off road, ruta y caminos de tierra.