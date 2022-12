La Policía reconoce falta de comunicación con menonitas

El comandante de la Policía, comisario Gilberto Fleitas, hizo referencia sobre el nuevo golpe perpetrado en la zona de la colonia Aguará, en Capitán Bado, Amambay.

Dijo que siempre tienen información, aunque la víctima no quiera denunciar. “En la zona, con las comunidades menonitas no es fácil el trabajo de seguridad de prevención. No es fácil trabajar porque tienen una costumbre distinta y normalmente no se abren”, explicó el jefe policial sobre el esquema utilizado para mejorar contacto.

Por su parte, el ministro del Interior Federico González consideró que es una lástima que se produzca este tipo de situaciones. Aseguró que todos los casos en un 95% han sido resueltos y los implicados están detenidos.

“La familia no denunció y se empezó a trabajar inmediatamente después. Siempre estamos tratando de prever este tipo de situaciones”, sostuvo el secretario de Estado.