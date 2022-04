La permanencia libre del hijo

De entrada, Jesús les hace ver que “comenzar es de todos; perseverar, de santos” (Camino, n. 983). Seguir al Señor no es lo mismo que dejarse llevar por un impulso pasajero. Creer en Él implica permanecer en su palabra, que es la única capaz de llevarnos al conocimiento de la verdad liberadora; que incluye la verdad sobre nosotros mismos.

No obstante, rápidamente se produce un cortocircuito en la comunicación: Jesús les anuncia que ha venido a traerles la libertad, y ellos se sienten ofendidos porque no son esclavos de nadie. El Señor viene a romper los cerrojos de la cárcel triste que labró el pecado, pero ellos, con tal de no reconocer que están atenazados por sus culpas, comienzan a cerrar de nuevo la puerta desde dentro.

“Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti”, decía san Agustín. En esa línea, san Josemaría nos pregunta: “¿Quieres tú pensar si mantienes inmutable y firme tu elección de Vida? ¿Si al oír esa voz de Dios, amabilísima, que te estimula a la santidad, respondes libremente que sí?” (Amigos de Dios, n. 24).

… Nos acercamos a la Semana Santa. Allí contemplaremos de cerca, junto a la Cruz, a la que verdaderamente supo permanecer en la palabra de Jesús. La mujer que, por ser Inmaculada, vivió en una perseverancia siempre libre. Acojámonos a su intercesión para que se hagan realidad en nuestra vida estas palabras: Si Dios fuese vuestro padre, me amaríais. De su mano aprenderemos que “el secreto de la perseverancia es el amor”.

(Camino, n. 999). (Frases extractadas de https://opusdei.org/es-es/gospel/2022-04-06/)