La película EAMI, de Paz Encina, triunfa en Festival de Rotterdam

La película EAMI, de Paz Encina, ganó el Tiger Award en el International Film Festival Rotterdam, evento que se llevó a cabo ayer en forma virtual a raíz de la pandemia. “Muy felices de compartir que EAMI acaba de ganar el Tiger Award. ¡Muchas felicidades a todos los que hicieron esto posible!”, se mencionaba en las redes del filme.

Por su parte, la cineasta paraguaya no ocultó su alegría y lo compartió con ÚH. “Estoy muy feliz, no me esperaba este premio. Fue una premiación virtual muy emocionante, gané en la categoría a la Mejor Película. Estoy muy agradecida con la comunidad Ayoreo Totobiegosode con quienes hice la película. Todo mi amor para ellos”, indicó.