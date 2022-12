La música suma al despertar y gozo del espíritu navideño

En estos tiempos en los que se celebra el nacimiento del Niño Jesús, y para muchos, simbólicamente el renacimiento del amor, la esperanza y la alegría, la música juega un papel fundamental a la hora de disfrutar de los festejos.

“La música es inherente al ser humano, nos acompaña a lo largo de toda la vida. Cada melodía tiene la magia de transportarnos en el tiempo y el espacio sin movernos de donde estamos”, reflexiona la cantante Estrella Fedriani, integrante del grupo a capela Cantarte.

Fedriani considera que para todos, y sobre todo para los niños, es muy importante acompañar las actividades en familia con músicas que sean adecuadas para cada ocasión, y que se conviertan en tradición familiar.

“El canto es algo maravilloso, de por sí, por todos los beneficios que aporta a la salud física y espiritual. Nos llena de alegría, nos conecta con las personas, genera vínculos únicos”, señala la integrante de la agrupación que interpretó varios villancicos, entre ellos, Dos trocitos de madera y Cajita de Navidad, disponibles en YouTube.

Fedriani añade que no importa si es con una guitarra, con una grabación que suene, con un celular o a capela. “Llenemos de momentos memorables nuestra vida, cada uno de nuestros días, y qué mejor que empezar en este tiempo especial escuchando y cantando músicas de Navidad”, subraya. Cantarte realizó un videoclip con la canción Villancico de Mangoré (del álbum El mejor obsequio), disponible en YouTube.

VILLANCICOS. El profesor de música Luis Luccini Rivas comenta que al villancico se le pone una supuesta fecha de inicio en el siglo XIII. “Uniendo así la creación e invento de los ‘nacimientos’ e imitaciones del pesebre, que Francisco de Asís ideó, en el entorno de una hambruna especial”, relata.

Villancico proviene del término de canciones de los villanos para la época navideña. “El término villanos era algo despectivo en aquella época, y hoy lo usamos en alguien de antecedentes de mala conducta”, detalla.

Canciones referentes a la Navidad existieron desde mucho antes. Luccini amplía que en el Breviario, donde están la mayoría de las composiciones religiosas católicas, está una adaptación, “al estilo de Liber Usualis (gregoriano) sobre el Adaeste Fideles, composición siciliana de los primeros siglos del cristianismo”.

Se trata de composiciones literarias, muy sencillas, que narran diversos aspectos tanto de los principales actores de los ‘nacimientos’, como José, María, el Niño, los animalitos que en la imaginería popular acompañaron a dicho nacimiento en la gruta de Belén, los ángeles, y de paso los 3 Reyes Magos, “que supuestamente eran 4, que se perdió y dio pie a otra leyenda”.

La sencillez de los temas literarios, poesías, como la musicalidad, “sencilla y con muchos gajes regionales ‘folclore’ hacen de los villancicos, temas muy audibles, captables y aceptados en el acervo auditivo de la humanidad, el más difundido es Jingle Bells”.

Noche de paz cuenta con letra de un párroco en cuya iglesia el órgano de tubos se había descompuesto, y Franz Gruber es el músico que compuso la música para dicha poesía. “Actualmente es el tema que más emociona a los oyentes”, subraya Luccini.

A medida que el estilo fue aceptado se comenzó una creación espontánea, en todos los países y en América Latina. “Tenemos los Aguinaldos, temas característicos de esta época”, cuenta el músico.

En Paraguay, muchos compositores le dedicaron parte de su creación. “Navidad de flor de coco, El Niño y el ciego, Dos trocitos de madera, destacándose los compositores populares y de música elaborada, como Maneco Galeano y Carlos Moreno González, así como Navidad del Paraguay, de Mercedes Jane y Esteban Morabito”, agrega.

EMOCIONES. La música en todas las épocas del año despierta emociones fuertes; sin embargo, para la cantante Verónica Forcadell “en esta época de mucha sensibilidad como es la época navideña, la música cumple un papel protagónico en los corazones y oídos de todos”.

A Forcadell, quien se hizo famosa a través de realitys como Cuál es tu talento (SBT), Mix (Telefuturo) o Soñando por cantar (Argentina), personalmente le agrada cantar las canciones navideñas paraguayas, como Navidad del Paraguay (Jané/Morabito), Dos trocitos de madera (Maneco Geleano), Navidad de ñandutíes (Julia Irene Segovia), entre otros.

“Estas cuentan cómo es nuestra folclórica Navidad, hablan del pesebre tradicional paraguayo, de la mesa familiar paraguaya, la adrenalina de los niños”, comentó Verónica Forcadell, quien también suma a su lista, villancicos internacionales y los instrumentales.

VARIEDAD. Entre las canciones popularizadas en Navidad o de contenido navideño de artistas contemporáneos, están los infaltables Last Christmas del grupo Wham!; Navidad sin ti, de Marco A. Solís; All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey. Esta última tiene innumerables versiones, entre ellas una en la cinta navideña Love Actually, o la local en la voz de Andrea Valobra en YouTube. Entre los cedés navideños destacan Navidades, de Luis Miguel; Navidad, de Human Nature; Christmas, de Michael Bublé; The Frank Sinatra Christmas Collection y el reciente A Family Christmas, de la familia Bocelli.