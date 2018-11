La música se disfruta en Asunción con sonidos de rock, punk y jazz

Son parte del show grandes artistas del punk como el ex bajista de The Ramones, C. J. Ramone, junto a los argentinos Attaque 77 y 2 Minutos. Además, participan Piter Punk, Kraftklub, Square Pants, Batallón 40 y Trifulka.

C. J. Ramone ofrecerá un set list basado en los temas de la emblemática banda The Ramones, así como de su carrera como solista. Con su actual gira recorre Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Por su parte, Attaque 77, formación icónica del punk rock argentino, celebra sus 30 años de trayectoria con un repaso de las mejores canciones de su discografía. Actualmente son parte de la banda Mariano Martínez, Luciano Scaglione, Leo De Cecco.

El primer grupo en subir al escenario será Trifulka, a las 16.15, dando lugar luego a Batallón 40. A las 18.15, actúa Square Pants, y posteriormente suben al escenario Kraftklub y Piter Punk. A las 21.30 es el turno de Attaque 77, a las 23.15 le toca el turno a C. J. Ramone y a la 1.00, 2 Minutos.

OTROS. El concierto Rockurbano tiene lugar hoy, a las 23.00, en Kamastro del Paseo Carmelitas (España y Malutín). Entradas a G. 20.000.

En la ocasión, compartirá escenario Hatebox (rock alternativo), integrado por José Baldwin, José Bazán, Jorge Barrios y Diego Bonet. Además, participan Exe, Humanoide y Próceres de Mayo.

Para los seguidores del jazz, en Drácena (México 732 casi Herrera) se ofrece una jam session desde las 22.00 de hoy. Los encargados son Yerko Somerville, Paula Rodríguez y Seba Ramírez, además de invitados. Mañana, desde las 11.00, en el mismo lugar, habrá una feria con jazz en la calle, circo y gastronomía.

En Kilkenny (Malutín y España, Paseo Carmelitas), desde la medianoche, se presenta el grupo Hit Me, que ofrece éxitos del pop/rock, clásicos y contemporáneos. Interpretan temas de Queen, Imagine Dragons, Bruno Mars, Red Hot Chilli Peppers, Twenty One Pilots, entre otros. Reservas al (0985) 155-179.

A saber

