La ministra Llanes rechaza exhorto a renunciar al cargo

Afirma que cuando la eligieron como ministra no se ha apartado ni piensa hacerlo de su compromiso personal y nacional. Alega que trabaja para alcanzar objetivos institucionales y combatiendo todos los obstáculos y adversidades, entre ellos los esquemas de corrupción.

“En vista de que no pudieron permear mis controles, no encontraron mejor manera que atacar a mi hijo, abogado Álvaro Rojas Vía Llanes, quien se dedica a la profesión, haciéndole llegar el siguiente mensaje gansteril: “Si querés trabajar en esta región… en esta área… en este caso… tenés que conseguir votos de ministros, tribunales, etc., sino te vamos a hacer la vida imposible…”.

Explica: ”En principio, Álvaro reaccionó con indiferencia y el apriete siguió por un tiempo sin resultado. Molestos por la actitud, redoblaron las presiones y empezaron a aparecer las primeras represalias”.

Añade: “Publicaciones periodísticas absolutamente falaces y maliciosas respecto al mismo y su actividad profesional y mi supuesta influencia para ‘obtener resultados’, lo cual nunca sucedió y ello puede ser perfectamente comprobable ante la CGR, los RRPP, la SET, bancos de plaza, con relación a mi situación patrimonial”.

“Jamás interferí directa ni indirectamente ni trafiqué influencia alguna en los procesos tramitados por mi hijo ni en ningún otro. A pesar del pleno conocimiento de esta realidad, fueron instalando y replicando el presente relato goebbeliano a través de publicaciones que se iban replicando en algunos medios digitales –conocidos por participar de esta modalidad– cada cierto tiempo para forzar decisiones o excusaciones, para descalificar a magistrados e inclusive para desvirtuar la lucha que estamos realizando contra el crimen organizado”.

Dice que no sirvieron las cartas ni las aclaraciones, por lo que decidieron concentrarse en sus obligaciones. Afirma que así padecieron la nueva modalidad mafiosa del law fare y que viendo quiénes están detrás, deja que cada uno saque conclusiones.



Carolina Llanes,

ministra de la Corte.