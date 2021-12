La máxima aspiración del hombre

El Evangelio termina diciendo que los fariseos frustraron el plan de Dios para el pueblo. Estas palabras tienen mucha fuerza, porque en ellas se indica que el hombre puede cambiar los planes de Dios, con las consecuencias que eso tiene en nuestra vida.

Pero también se indica en el Evangelio una maravillosa realidad, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La felicidad del hombre depende de esta elección.

Un posible camino que podemos recorrer al margen de Dios es el camino de los placeres. Jesús recuerda que así viven muchas personas, como los que están en los palacios reales. Cada uno de nosotros podemos abandonarnos a los bienes sensibles y buscarlos como si ese fuera el camino de la felicidad. Estos bienes son solo aparentes.

No nos colman del todo, siempre buscamos más y quedamos insatisfechos en la búsqueda. En el fondo sabemos que la respuesta a la pregunta de la felicidad no está ahí. Como ocurre a las personas del pueblo. Les pregunta Jesús, ¿qué salisteis a ver? No fueron a los palacios, salieron a ver algo distinto, pero a la vez muy atrayente, un camino mucho más apasionante.

Juan Bautista vivía muy sobriamente, vivía con lo mínimo indispensable. Su finalidad no era el placer, ¿qué hacía entonces Juan? Predicaba la palabra de Dios. Ahí tenemos la respuesta.

Tú y yo, cada día, nos enfrentamos en múltiples ocasiones, a momentos en que buscamos nuestro propio placer, o buscamos a Dios y a los demás, a través de la caridad.

Juan Bautista vivía para los demás. La finalidad de su vida era predicar la venida de Jesús, darle a conocer. Y esa es la gran aspiración del hombre, aquello que colma su corazón por completo: Conocer, tratar y amar a Dios sobre todas las cosas.

