La marihuana surge como prometedora industria en Argentina

“Luchamos porque sabemos de lo que es capaz la planta de marihuana. ¡Mejora tanto la calidad de vida! Lo primero que logra es una sonrisa en los que la utilizamos. No hay otra medicación en el mercado farmacéutico que te dé una sonrisa”, dice Valeria Salech, fundadora de la oenegé Mamá Cultiva en Argentina, inspirada en su similar de Chile. Su hijo Emiliano, de 14 años, fue diagnosticado con epilepsia y autismo. Desde bebé repetía convulsiones nocturnas y alguien le habló del uso de cannabis para tratar la epilepsia. Frente al no absoluto de la neuróloga que trataba a su hijo, Valeria no se dio por vencida. Emiliano comenzó a tomar resina de cannabis a los 8 años. Todo mejoró.

Según Salech, el cannabis logra en epilepsia lo que ninguna otra medicación: “frena las convulsiones en el mismo momento en que suceden”, explica. “Lo que lamento es haber perdido tiempo. Fue muy doloroso. Mi enojo fue que no me dieron la posibilidad de elegir. Desde Mamá Cultiva nos estamos ocupando de que nadie más llegue tarde a esta medicina”, sostiene Salech, quien cultivó el cannabis años antes de que fuera legal hacerlo.

Empleo y divisas. Para dar respuesta a tanta demanda, la diputada Carolina Gaillard presentó en noviembre un proyecto de ley que busca darle un marco legal integral con perfil productivo al cannabis medicinal. Busca crear un instituto de regulación de cannabis encargado de otorgar licencias y permisos para cultivar, producir, comercializar y exportar así como diseñar políticas públicas de formación e investigación. “El desarrollo de la industria del cannabis para la salud puede ser una buena forma de generar empleo y divisas y es la única manera de garantizar el acceso al tratamiento a todos”, sostiene Gaillard. AFP