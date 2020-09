La maquilladora Caro Benítez abrió su estudio en EEUU

Abrirse camino en lo laboral en el extranjero no es tarea fácil, pero tampoco imposible, así lo demuestra la maquilladora paraguaya Carolina Benítez Narváez, quien dejó todo en Paraguay para ir rumbo a Estados Unidos.

UN GRAN DESAFÍO Caro Benítez es propietaria de uno de los más reconocidos estudios de maquillaje en el país. Actualmente reside en Kansas, Estados Unidos, donde trabaja para afamadas firmas especializadas en el rubro estético. Pero hace un mes cumplió otro sueño que tanto anhelaba: Abrir una franquicia en ese país. Carolina fijó residencia en el país norteamericano en el año 2016, luego de contraer matrimonio con Joseph Munson. “Desde que llegué siempre pensé que ese era mi desafío, luego de tener mi estudio en Paraguay por 15 años, me dije: ‘Por qué no aquí’”, responde. Entonces cambió las brochas de maquillaje por herramientas de construcción y ella misma junto a su esposo y algunos amigos montaron la franquicia del estudio de maquillaje Caro Benítez, ubicado en Kansas, Estados Unidos. “Recuerdo que le decía en broma a mi esposo: ‘Vos hiciste que deje mi estudio en Paraguay, así que me tenés que construir otro aquí’, y así lo hizo”, comenta feliz Carolina. La estilista confiesa que durante estos cuatro años lo que más le costó fue adaptarse al idioma de ese país. Pero considera que cuando uno lucha por sus sueños no existen límites. “Es cuestión de trabajar duro, y no importa cuántas veces te digan que no, uno debe seguir luchando hasta alcanzar”, reflexiona. SUEÑO CUMPLIDO Caro afirma que la inauguración de su nuevo estudio fue fruto del esfuerzo que puso en su primer local, instalado en nuestro país. “Al estudio de Paraguay lo llamo la madre y este es el primer bebé internacional, y mi sueño es que se vengan más bebés”, confiesa. Además, se propuso como meta a corto plazo añadir un staff de profesionales del maquillaje, que la ayuden durante los eventos. Para ella el nuevo estudio es un desafío permanente. Allí se encarga de ofrecer cursos de automaquillaje y maquillaje profesional, extensiones y lifting de pestañas, entre otras actividades, similares que realizaba en Paraguay. “Con la diferencia, que sumado a eso soy maquilladora regional para la afamada marca Dior. Ambas cosas implican mucho trabajo, pero me hacen tan feliz”, expresa. Para las personas que desean alcanzar sus sueños, Caro recomienda luchar y trabajar duro, sin importar las circunstancias. “Este fue mi sueño internacional cumplido y es la prueba de que las fronteras y el idioma no son barreras”, afirma.



SUEÑO CUMPLIDO. La maquilladora paraguaya Carolina Benítez inauguró recientemente su estudio de maquillaje en Kansas.



Una apasionada

Por varios años Caro y su staff se encargaron de maquillar en los eventos de moda más importantes del Paraguay, entre ellos el Paraguay Alta Moda, el Asunción Fashion Week y el Asunción Se Viste. Además, trabajó en el staff de maquillaje de varias películas internacionales.

También maquilló para comerciales de renombradas marcas en Argentina, y dictó cursos en Ecuador, y las ciudades de Córdoba y Buenos Aires.

La pasión por el maquillaje la trae desde pequeña, pero sus inicios en este mundo de la estética se dieron en Buenos Aires, donde conoció a Óscar Mulet, quien la motivó a abrir su propio estudio de maquillaje.