La maquila, preocupada por impunidad y endeudamiento

En su análisis sobre los dos primeros años de Gobierno de Marito, la empresaria indicó que lo positivo para su sector fue la firma de los acuerdos automotores con Brasil y Argentina.

“Falta un poquito para lograr también el acuerdo con Uruguay. Es lo mejor que nos pudo pasar desde nuestro sector, porque estos acuerdos dieron legitimidad al ámbito maquilador del rubro autopartes”, dijo muy entusiasta.

Sobre aspectos que generan preocupación o son motivo de cuestionamientos, refirió que una de ellas es la impunidad de claros hechos visibles de corrupción en diferentes entes.

Así también se evidencia, según mencionó, la mala administración del Ministerio de Salud Pública que, según afirmó, pudo haber sido el mejor legado de este Gobierno si se comprometía a hacer bien las cosas, no solo en la parte profesional y técnica, sino también en el área administrativa.

“Pudo haber sido el mejor legado para que sigan otros gobiernos sobre cómo manejar el sector Salud. Pero no fue así, después de todos los casos de corrupción que saltan y se hacen vista gorda, esa impunidad se convierte en la peor plaga para esta nación”, aseveró.

SIN TIMIDEZ. La presidenta del Cemap señaló que también alertaría a la ciudadanía para que ya no se deje manipular, avasallar o ningunear. Dijo que, particularmente, entiende que hoy el paraguayo perdió la timidez y ya no será presa fácil de las campañas políticas prebendarias.

Finalmente, subrayó que le preocupa mucho que el Gobierno pueda lograr aliados para lograr su objetivo de continuar endeudando al país sin planificación ni estrategia de Estado, “porque eso es lo que no vemos, estrategias, planes a largo plazo, que se va a hacer si tenemos o no esto o aquello, cómo se va a conseguir; no tienen una hoja de ruta clara para el sector empresarial, industrial ni para nadie”.