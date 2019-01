La Manzana se llena de sonidos metálicos con Paraguay Alternativo

La apertura está a cargo de Philip Anselmo, ex vocalista de la mítica banda Pantera, quien se presentará con su grupo The Illegals.

Otros artistas internacionales confirmados para las siguientes fechas, el lunes 4 y el martes 5 de febrero próximos, son los metaleros de Over Kill, Venom Inc., Tankard, entre otros más.

Las entradas valen G. 310.000 (por día) y G. 710.000 (combo de tres días). Los tiques se venden en la Red UTS (237-6583) y también habrá boletería en la Manzana de la Rivera durante los días del festival. Los combos están disponibles hasta hoy en los shoppings Mariscal, Paseo La Galería, Mariano, Pinedo y del Sol.

Los portones se abren a las 19.00, y a las 19.30 se prevé la entrada del grupo nacional Koga, que dará paso a las bandas paraguayas Eirasofía, que ocupa la escena a las 20.05, y Rage Mob, a las 20.40.

El plato fuerte de la noche, llegará a las 21.40, con Philip Anselmo & The Illegals. Este músico estadounidense y su agrupación brindarán un homenaje al icónico grupo Pantera, con clásicos de esta desaparecida banda de metal y piezas de su tour A Vulgar Display of 101 Proof.

Asimismo sonarán temas de Philip Anselmo & The Illegals procedentes del segundo álbum titulado Choosing Mental Illness As a Virtue, lanzado a inicios del 2018. Anselmo es vocalista de Down y Superjoint Ritual, además de crear bandas como Arson Anthem, Christ Inversion, Southern Isolation, Viking Crown, Eibon, Scour y En Minor.

LUNES. En la segunda noche del Paraguay Alternativo, fijada para este lunes 4 de febrero, desde las 19.00, actuarán los legendarios Overkill, banda estadounidense de trash metal formada en los ochenta, y Venom Inc., agrupación del Reino Unido de black metal, iniciada a fines de los setenta.

En la cita, Overkill presentará en el país The Grinding Wheel (2017), el decimoctavo álbum de estudio de la banda, bajo el sello Nuclear Blast Records. Este material se convirtió en el segundo álbum de Overkill con mejor figuración el ránking de la prestigiosa revista Billboard.

En tanto, Venom Inc. actúa en el marco de su gira latinoamericana, en la cual presenta su álbum de estudio Ave (2017), de la mano de su vocalista y bajista Tony Demolition Man Dolan, Jeffrey Mantas Dunn (guitarra) y Jeramie Kling (batería).

MARTES. En la última fecha, fijada para este martes 5 de febrero, desde las 19.00, ocuparán la escena los alemanes de Tankard como número central, con su thrash metal. Le siguen los holandeses ¡Pendejo! (stoner rock y doom metal), que lanza su álbum Sin vergüenza, y los húngaros Ektomorf, banda originada en los noventa, de groove metal. Se suma Flying War, banda paraguaya de thrash metal.