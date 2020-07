La libertad condicional debe ser asumida con total responsabilidad

Será una agenda cargada y con mucha atención a la respuesta física que puedan tener los jugadores. De hecho la recomposición también obligará a las estrategias que implementarán los técnicos, que no contaron con el tiempo adecuado para la elaboración formal de cara a la prosecución del torneo, que tendrá un marco especial por el estricto control sanitario.Otro detalle a ser tenido en cuenta es la ausencia de los pasapelotas a cambio de mantener 10 balones a disposición del espectáculo y debidamente desinfectados. Todo será distinto con el debido tiempo por esta nueva manera de jugar y una propuesta inédita en todo el mundo.El disgusto

El Dr. Gerardo Brunstein no se hizo esperar en dar respuesta a lo acontecido en las últimas horas, expresando: “Supe de audios y cosas que salieron en las redes sociales como supuestas conspiraciones que se tendrían con los casos positivos”. Debemos recordar que cuando había comenzado el protocolo Brunstein sugirió concentración total de los jugadores y cuerpo técnico durante todo el torneo, luego entre opiniones y opiniones se tomó la determinación de que los encierros sean domiciliarios y así seguirá hasta que concluya el Apertura. En esto que podemos citar como libertad condicional (no concentraciones largas), la responsabilidad individual es determinante en esta situación. La pelota hoy se mueve en modo Covid y nadie puede presagiar con certeza lo que vaya a ocurrir en el futuro.

La conferencia de Berizzo

En medio de todo, apareció la conferencia de Berizzo vía zoom, que fue bastante extensa y de manera fría. Se hubiera hecho presencial más adelante en un salón auditorio con todos los requerimientos necesarios. Como contenido no dijo mucho y sostiene estar satisfecho con el rendimiento de sus jugadores en los amistosos realizados, salvo unos pocos que no llenaron las expectativas.

También valoró que cuanto más los jugadores tengan acción en el plano local servirá para poner a punto a los que sean llamados.El técnico argentino dio a entender que la base del equipo ya está y que no habría muchas novedades para el comienzo de las Eliminatorias, así se mantuvo incluso antes del comienzo de este torneo.La principal novedad en el plano local fue la de Raúl Bobadilla, que por entonces atravesaba un brillante momento en el Legendario.A la espera

El propio Harrison es consciente que lo ideal sería que se jueguen cuatro fechas seguidas entre octubre y noviembre de las clasificatorias, de tal manera a evitar vuelos, trastornos y la propia incomodidad de los que están afuera para sumarse a los trabajos de la Selección nacional. El inicio para octubre ya es un hecho y Paraguay tiene sus dos primeros cotejos frente a Perú en casa y Venezuela afuera. Los incaicos volverán a su competencia centralizando todos los cotejos en Lima, mientras en el país petrolero buscan destrabar el problema actual por la cuestión sanitaria, aunque hace tres semanas que los equipos se movilizan aguardando la confirmación del reinicio de su campeonato.

Posterior a estos dos partidos iniciales y por la tercera fecha la escuadra albirroja deberá ir a Argentina, donde los primeros entrenamientos arrancarían en la quincena de agosto, permitiendo que su campeonato se mueva el 27 de setiembre o incluso adelantarse una semana. Esto está por resolverse pero va por este camino.En el último choque del combo, que se aguarda sean seguidos (falta confirmación de FIFA) Paraguay recibirá a Bolivia, esta semana el Ministerio de Salud aprobaría el protocolo comenzando los entrenamientos en 15 días, aunque al igual que la mayoría no tiene fecha de retorno. La preparación de todos en definitiva será escasa antes de iniciar el camino a Qatar.A una rueda

Se buscó la manera de meter la liguilla después de once fechas en el próximo torneo y la conclusión que sacaron en el Comité Ejecutivo es que resulta impracticable. Todo hace conducir que el campeonato Clausura será la mitad de lo habitual atendiendo las copas que vuelven, Libertadores y Sudamericana, y las mismas Eliminatorias.

En la Divisional del Fútbol aguardan primero que se normalice el Apertura para meterse a fondo en el segundo torneo, que para los más comprometidos en el promedio es todo un drama, puesto que habrá descenso este año.Se aguarda el comunicado oficial

De la Intermedia no hay nada y aunque sea una historia repetitiva no deja de ser trascendental. Prácticamente es un hecho que no haya competencia este año y recién se retome en el 2021. Esta prórroga hasta es innecesaria sabiendo que por el censo social es muy difícil que se pueda cumplir a cabalidad en esta categoría. Gente sin trabajo, la necesidad económica apremia y el Covid que marca el destino. Esa es la realidad.