La ley no castiga prácticas peligrosas de motociclistas

Estos numerosos motociclistas en zapatillas y/o circulando en motos sin espejos retrovisores están saliendo a la ruta Acceso Sur de las ciudades que rodean a la transitada y peligrosa carretera de Central.

En la Patrulla Caminera señalaron que en los controles que realizan en la vía detectan esas anormalidades de parte de los motociclistas, pero no pueden demorar a los biciclos y sus conductores porque en la ley de tránsito no está estipulado como una falta leve, grave o gravísima el hecho de que las motos no tengan espejos retrovisores, y los conductores de motos manejen en zapatillas.

La ley de tránsito sí exige a los vehículos de cuatro ruedas a que tengan dos espejos retrovisores.

El asesor jurídico de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), abogado Fernando Ferreira, explicó que por normativa del orden público tiene que estar especificado lo que se puede sancionar. “La prohibición de usar zapatillas y que las motos deban circular con los dos espejos retrovisores son algunas de las carencias que tiene la ley de tránsito”, acotó.

Anunció que la ANTSV elaboró un proyecto de modificación de la ley de tránsito, donde se incluyó la sanción de cuando la moto está sin los retrovisores, y la prohibición de manejar en zapatillas.