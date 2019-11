La Justicia Electoral probará tecnología ofertada para 2020

La Justicia Electoral someterá a prueba la tecnología ofertada por las empresas Smartmatic (de Venezuela) y el consorcio Magic Software Argentina (MSA) para la realización de las elecciones internas y las municipales del año próximo, afirmó el director informático del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Fausto Von Streber.

Así lo afirmó ayer el funcionario al programa El Que Avisa no Traiciona, de radio Monumental 1080 AM. Ante la consulta sobre las críticas que hay a nivel internacional contra ambas empresas que ofertaron el alquiler de las máquinas, Von Streber respondió que las máquinas deberán probar la no trazabilidad de los datos de las votaciones.