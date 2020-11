La idea de juego está, pero a Berizzo le cuesta acomodar las piezas

A falta de los jugadores caseros (que son pocos) y atendiendo las clasificatorias para Qatar del 12 de noviembre en Buenos Aires, ante Argentina, y luego el 17 ante Bolivia, en el Defensores del Chaco, Berizzo dio a conocer a sus elegidos que están en el exterior para la disputa de dichos partidos. Llamó a Gatito Fernández del Botafogo y Gerardo Ortiz de Once Caldas para la portería. De más está decir que todo parece indicar que Antony Silva del orden local será el arquero titular.

En la línea defensiva Robert Rojas de River, Juan Escobar de Cruz Azul, Fabián Balbuena del West Ham, Gustavo Gómez del Palmeiras, Junior Alonso de Atlético Mineiro, Omar Alderete de Hertha Berlin y del Brondby de Dinamarca, Blas Riveros. En la media cancha, Richard Sánchez del América, Andrés Cubas del Nimes de Francia, Gastón Giménez del Chicago Fire, Matías Rojas de Racing, Alejandro Romero de New York RB y Oscar Romero de San Lorenzo. En la ofensiva Darío Lezcano de Juaárez, Hernán Pérez del Al Alhi Doha, Ángel Romero de San Lorenzo, Lorenzo Melgarejo de Racing, Miguel Almirón de Newcastle y Antonio Sanabria del Betis. No fueron citados Adam Bareiro, Braian Samudio, actualmente en el fútbol turco, y Celso Ortiz, que juega en México. Las principales novedades, Matías Rojas y Lorenzo Melgarejo. El ex volante de Cerro es probable esté en la primera línea de alternativa del orientador argentino. Muestra carácter y eficiencia en el equipo de Avellaneda, donde justificó plenamente su incorporación. En cuanto a Melgarejo, su compañero de equipo, llegó del Spartak de Moscú al fútbol argentino acoplándose de manera inmediata y ganando la titularidad. Ambos estarán esta tarde en el partido de Racing ante Tucumán. Próximamente se darán a conocer los jugadores del plano local, donde preocupan las lesiones de los laterales de Cerro Porteño, Alberto Espínola y Santiago Arzamendia. En cuanto a Espínola, su muy buena gestión en Cerro fue ratificada en la Selección Nacional, siendo en el esquema del DT un argumento de proyección más que convincente. Asistió en los tres goles de Paraguay ante Perú y Venezuela respectivamente. Decisivo en los resultados y con un aplomo destacable. Por su parte, Arzamendia estuvo ausente en los dos partidos disputados por el Covid-19 y es una opción válida como lateral izquierdo para la escuadra nacional. Está claro: Berizzo prácticamente no varía su plantilla y ya anticipadamente había señalado que los que conformaron el microciclo previo a los partidos oficiales conformarían más del 80% de los citados. Mantuvo desde que se hizo cargo una misma línea de juego con pocas variantes y de acuerdo a cómo vayan las circunstancias de cada juego. Conoce sobradamente la base, salvo Gastón Giménez, pero queda expuesto a la interpretación de sus mismos jugadores: una asignatura pendiente. Falta mejorar Futbolísticamente el rendimiento no alcanza, el muestreo ante Perú y Venezuela fue a medias y aunque Bolivia parecería ser un adversario accesible hay que cuidarse. Lo de Argentina es otra cosa, que aún no teniendo una producción buena tiene mucho resto y jerarquía. El calendario en principio favoreció a Paraguay. Lo más fuerte vendrá después, incluyendo este partido en la Bombonera del 12 de noviembre. Se debe tomar conciencia que la Selección aún no está consolidada aunque los puntos logrados dieron aire para instalarse en la cuarta posición codeándose con Colombia. En el orden individual, ya hicimos mención de algunos de los albirrojos y al que le falta afianzarse de mediocampo para arriba es a Miguel Almirón, cuyas condiciones por velocidad y dribbling son excelentes. Es bueno, de eso no se duda, y está Selección descansa mucho en su habilidad, y por ello hasta se podría encontrar otra fórmula como ocurrió con Romero, que dio plena respuesta con su ingreso al campo. Ausencia y retorno Por el lado brasileño, sacudió el ambiente la lesión de su máxima estrella, Neymar, jugando por el Paris Saint Germain la Liga de Campeones. El delantero sufrió una lesión en los abductores y quedará fuera de su selección ante los cotejos de Venezuela y Uruguay. La otra cara es la vuelta de Edinson Cavani, incorporado últimamente en el Manchester United y llamado por el Maestro Tabárez para los partidos ante Colombia y justamente Brasil. El técnico le había dado espacio para que defina su futuro. Nuevamente Uruguay contará con Suárez y Cavani en ofensiva, se entienden de memoria. Para ir teniendo en cuenta esta es la programación de la tercera fecha de las eliminatorias: el jueves 12 Bolivia – Ecuador y Argentina - Paraguay. El 13 Colombia – Uruguay, Brasil – Venezuela y Chile – Perú. La gestión más deficitaria de todas las selecciones hasta ahora es la boliviana, con duros conflictos internos. Definen afuera Por la Sudamericana Luqueño, después del partido de local, se muestra complicado para lograr su pase a la siguiente fase. Cayó ante Defensa y Justicia y se verá obligado a ganar en Buenos Aries, haciendo más goles que su rival en el partido de ida. El panorama está complicado para el Auriazul y de eso es consciente el mismo técnico que buscar reamar un equipo que fue resquebrajado por la partida de figuras capitales. La revancha será el miércoles 4. Al otro día, Sol verá en Santa Laura a Católica, luego del empate en la ida donde el conjunto de Órteman fue en varios pasajes superado por el rival, aunque tiene a favor en la vuelta el gol de visitante en caso de igualdad. Están a la esperaUna semana después de finalizados los juegos de Eliminatorias, se reinicia la Libertadores y los representantes paraguayos en carrera, Libertad y Guaraní, están listos para enfrentar a Wilstermann y Gremio respectivamente. De los dos equipos nacionales, el de más alto rendimiento es Guaraní en el ámbito internacional y en esta ocasión verá a Gremio, ya con Churín, su rival del próximo 26 de noviembre en el Defensores del Chaco. Un día antes, Libertad, que necesita mejorar muchísimo, se medirá en la Olla al Jorge Wilstermann, clasificado primero en su serie y por ende un fuerte adversario.