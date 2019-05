Hasta ahora, el Sicario, incluyendo la Copa Paraguay, donde jugó 6 juegos y marcó 2 goles, acumula 50 partidos con la franja negra y 25 goles marcados en 2.365 minutos.

a mejorar. Sobre su evolución desde que llegó a Para Uno, el delantero indicó en entrevista con Tigo Sports: “La idea es siempre tratar de superarse, siempre hay cosas que mejorar. Este semestre conseguimos algo muy importante (tricampeonato invicto) y nos estamos preparando, porque vamos a tener mucha competencia”.

Para el segundo semestre, Olimpia tendrá los octavos de final y el torneo Clausura: “Ahora empieza lo lindo, que es el mano a mano en la Copa. Tenemos que estar lo más concentrados posible, pero teniendo en cuenta el Clausura que va a ser importante también para nosotros”.

revancha. Carlos Rolón, quien no tuvo mucha participación en este torneo (8 juegos), dijo que no pensó ir a otro club. “Aún tengo contrato, quiero llegar bien para la pretemporada y superar las molestias que he sufrido”.