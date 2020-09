La historia de ODD

* “El coraje, la picardía, el mirando se aprende me llevó a ser el aguatero del Olimpia a los once años. Yo era olimpista desde mucho antes, por lo de mi mamá, que era fanática”.

* “Ya en el primer curso fui a practicar a Libertad. Fleitas Solich era el técnico. Me preguntó en qué puesto jugaba: ‘En cualquier puesto’, le dije. Me respondió: ‘Quédese nomas acá’.

* “Fui a jugar en El Mbiguá a los 17 años, donde me vio el técnico de Cerro Porteño y me invitó a ir a practicar. Me fui y jugué medio tiempo”.

* En 1975 salió campeón por primera vez con Aurelio González como DT, a quien respetó como a ningún otro: “Don Aurelio era de mucha personalidad. Fue un gran ganador”.

* “El Olimpia son las 24 horas del día y los 365 días del año”, sobre el tiempo que implica que se debe dedicar al club.

* “Un día compré dos dálmatas, una hembra y otro macho. A ella la llamé Olimpia y a él Campeón. Los llamaba haciendo chasquidos con los dedos: ¡Olimpia! ¡Campeón!”.

* “El dinero no es lo más importante. Si no, ya todo el mundo haría lo que quisiera. Es la convicción”.

* “Fue amor a primera vista”, cuenta sobre su encuentro con su futura esposa (Peggy). “Vos te vas a casar conmigo”, le dijo, seguro, la primera vez que la vio en un ómnibus de la Línea 27.

* “El básquetbol me dio mucho. Me enseñó muchísimo, sobre todo que el tiempo es oro”.

* “Para traer a Hugo Talavera de Cerro a Olimpia hicimos una jugada para distraer. Si hoy hace mucho ruido sacar un jugador al rival, imaginen lo que era en aquella época en que el fútbol era más pasional que profesional”.

* Cuenta cómo conoció accidental y fortuitamente a Luis Cubilla en el aeropuerto de Montevideo y cómo fue el encuentro: “Profesor, usted me está esperando”. “No”, me dijo, perplejo. El que los presentó era un joven estudiante de medicina: El doctor Porfirio Benítez Mussa.

* “Cuando (Cubilla) separó del plantel a Osvaldo Aquino (en el 79) y a Adriano Samaniego (1990), dos jugadores que, luego que el Negro revisara su decisión, fueron fundamentales en los partidos finales”.

* “Cuando fuimos a mostrar la Libertadores a Stroessner él me preguntó si gané mucho dinero con la Libertadores. Le dije que no y no me creyó. Entonces le dije: Presidente: La gloria no tiene precio”.