La historia sin fin de los insumos chinos

3 de abril: Se realiza la adjudicación a las firmas Insumos Médicos y Eurotec, de los hermanos Ferreira, para la provisión de insumos que llegarían desde China. La contratación se hizo por la vía de la excepción en el marco de la pandemia del coronavirus.

7 de abril: Firma del contrato y pago del adelanto a las proveedoras, según lo relatado por el abogado Pedro Adrián Santander, uno de los que formó parte del comité de evaluación de los oferentes.

10 de abril: Para esta fecha se aguardaba la llegada del primer lote. Sin embargo, el arribo del avión se retrasó. A raíz de esta situación, las autoridades sanitarias anunciaron la extensión de la cuarentena total que se inició el 20 de marzo.







18 de abril: Llegada del primer lote de la carga, consistente en mascarillas, overoles, batas y camas hospitalarias. Para la llegada de este cargamento el Ministerio de Salud había desembolsado más de G. 17.000 millones, correspondientes al 30% de la carga total. El monto de todo el contrato superaba los G. 85.000 millones

21, 23 y 27 de abril: Salud rechaza los productos por no ser de la marca solicitada o no reunir las especificaciones técnicas, como fue el caso de las camas hospitalarias.



28 de abril: Salud intima a Imedic SA y Eurotec SA a entregar los productos sanitarios que había solicitado en un plazo de 24 horas. Ya empezaban a correr los plazos correspondientes a las multas por retraso en la entrega.

30 de abril. Renuncia Alcides Velázquez, de Administración de Salud. El 25 había renunciado Pablo Lezcano, de Contrataciones.

22 de mayo:

23 de mayo. El ministro de Salud presenta denuncia en la Fiscalía contra ambas firmas. De la misma manera procedieron varios diputados.

17 de junio. Se designa al juez sumariante. A casi un mes del inicio de sumarios, no hay imputados.



Desde la adjudicación del contrato por vía de la excepción para proveer a Salud de insumos para afrontar la pandemia, han pasado más de tres meses. El conflicto que llevó a la rescisión del acuerdo con las empresas del clan Ferreira y funcionarios sumariados, aún sigue su recorrido sin solución total.