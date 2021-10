“La gente está harta y los candidatos que roban fracasarán en las elecciones”

–Creo que habrá una señal positiva, y aquellos candidatos que robaron y que tienen antecedentes, ya sea por denuncias o imputación penal, van a ser los que fracasen en estas elecciones. Eso va a demostrar al Gobierno que los ciudadanos estamos cambiando. Eso espero y espero que la gente se disponga a hurgar a cada candidato antes de votar, que dejemos el fanatismo para los partidos de fútbol. Aquí se juega el futuro por otros cuatro años más. Durante cuatro años vamos a tener a las personas que vamos a elegir hoy y llamo a una reflexión profunda a la ciudadanía, para que piense a quién votar, vote a conciencia, sepa a quién va a elegir.

–¿Piensa que los últimos hechos y denuncias de corrupción en la Municipalidad de Asunción hicieron variar la decisión de los electores?

–Los partidos tradicionales siempre ganan porque tienen estructuras y a esas estructuras pocas veces les importa lo que hace su candidato. El Partido Colorado tiene atrapados por el estómago a muchísimos compatriotas que no solamente tienen que ir a votar, sino que tienen que ir a buscar esos votos, tienen que salir con sus vehículos a levantarles a esas personas y llevarles al local de votación, entonces normalmente se ganan así las elecciones en Paraguay. Ahora estamos percibiendo que hay un hartazgo ciudadano, lo cual puede significar que toda esa cantidad de gente que normalmente dice que no le interesa la política y no se quiere levantar para ir a votar, salga de su casa esta vez para ir a elegir; de lo contrario, probablemente vamos a seguir teniendo los mismos resultados.

–¿Usted considera que la participación de los jóvenes podría incidir en el resultado de las elecciones o nuevamente los liderazgos van a mantenerse por los votos de gente más tradicional y apegada a los partidos?

–Es importantísimo que salgan los jóvenes y esas personas que casi nunca salen a votar. Muchos me dicen que saldrán a votar porque están cansados. El ciudadano común viene golpeado por la pandemia y el encierro, la crisis económica, se sumaron muchísimas cosas, y hay una tendencia a nivel regional de cambios. En Perú, en Argentina, hubo un golpe muy fuerte contra el Gobierno, la ciudadanía salió y golpeó con sus votos y prácticamente el oficialismo perdió las elecciones. Acá la ciudadanía está muy golpeada, y estamos viendo diariamente cómo nos siguen robando en pandemia. Creo que habrá una gran concurrencia (hoy) y podría haber sorpresas.

–¿Qué le pareció la calidad de la representación política para estas elecciones?

–En el interior prácticamente son los mismos, en las internas ganaron los mismos candidatos de siempre, vamos a ver cómo van a terminar esos candidatos y los de los partidos pequeños que también se van a enfrentar en estas elecciones. Con relación a Asunción tenemos un candidato colorado sobre el cual saltan todos los días denuncias y hay un repudio total y (Eduardo) Nakayama es una persona a la que le vamos a conocer, con sus luces y sus sombras y encuentro que este señor no tiene muchas objeciones con relación a su candidatura. No vi ninguna denuncia de corrupción pública en su contra. Por otro lado le tenemos a Johanna Ortega, quien inesperadamente salta con una magnifica acción de pedir el acceso a la información pública y saltaron esos datos que enfureció a la ciudadanía y fue un golpe de nocaut. Pero ella tiene también su tendencia y viene de un partido que puede o no gustarle a la gente y ahí tiene un inconveniente. Hay gente a quien no le gusta la izquierda, pero bueno me hubiera gustado tener más opciones, con gente impecable, que salgamos a la calle y que digamos esta es la persona, pero no estamos encontrando esto y terminamos votando a los menos peores.

–¿Nakayama tiene chances posibles teniendo en cuenta que existe una gran división dentro de su partido?

–Esa división prácticamente se dio hasta hace unos días, y si hubo una demostración de unidad fue muy tarde, porque lo que quedó en el pensamiento es que hay una fuerte división de su partido.

–¿La emergente figura de Johana Ortega podría sacar más votos a Nenecho o a Nakayama?

–Ella va a restar votos que eventualmente pudo captar Nakayama, porque lo de Nenecho Rodríguez es muy evidente de que hay un hartazgo, incluso gente del Partido Colorado dicen que no votarán a ese muchacho, y un colorado no te va a votar por la izquierda, y a ella se la ve como parte de la izquierda y tiene el estigma de que refrendó con su firma la enmienda (impulsada por el cartismo y sus aliados en 2017), que para nosotros los paraguayos fue muy duro esa parte de la historia del país y que le costó la vida a un ciudadano (el joven liberal Rodrigo Quintana).

–Pasan los años y las administraciones pero la práctica de las instituciones son las mismas, siempre los administradores o el entorno inmediato continúan con las mismas líneas que sus líderes o antecesores, ¿por qué ocurre eso?

–Estoy con hipertensión. Yo tengo un nivel de estrés terrible. Vengo controlando los procesos penales por corrupción pública y sufro con cientos de expedientes y que nuevamente se presente otro hecho tan repudiable con este pendejo (aludiendo a Wilfrido Cáceres, jefe de gabinete de Nenecho Rodríguez, cuyos bienes aparentemente aumentaron considerablemente en pandemia con las compras sobrefacturadas). En la facultad de Derecho de la UNA se le prostituye a los jóvenes líderes. Creo que este muchacho se perfilaba bien y terminó como muchos otros, y este es el resultado, un chico que tiene tantos lujos es imposible de pensar que lo logró honestamente. Y lo peor de todo es que se forró en pandemia cuando la gente moría y empeñaba su casa.

–En estas elecciones se ve también que los partidos se juegan su chance ya para el 2023?

–Claro que sí, sabemos bien que hay una puja entre Cartes y Velázquez, y por otro lado Harrison con Efraín y después el resto son pequeños partidos que van a tener que acoplarse a uno u a otro, pero hay que ver quien resulta ganador en el PLRA. Los resultados municipales son demasiado importantes y serán la base.



