La Fiscalía paraguaya podría pedir comiso de bienes de Darío Messer

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) seguirá administrando los bienes del “hermano del alma” del ex presidente Horacio Cartes, quien fue sindicado por la Fiscalía brasileña de lavar supuestamente USD 100 millones en nuestro país. Esto, independientemente del proceso que lleva en Brasil por la causa conocida como Lava Jato, que indaga la mayor estafa de la historia del vecino país.

“La Senabico se encuentra administrando los bienes de Darío Messer y de las empresas a su nombre, en razón de que los mismos pueden ser objetos de comiso por parte de la Justicia paraguaya”, explicó la fiscala anticorrupción Liliana Alcaraz, quien lleva adelante el caso contra Messer por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal. Además, resaltó que el proceso del empresario brasileño en su país es independiente a la causa que cuenta en el nuestro.

Cabe destacar que la representante del Ministerio Público indicó en conferencia de prensa el miércoles pasado que va a remitir a las autoridades brasileñas las pruebas recogidas durante el proceso de investigación que implicaría a Messer, para su posterior juzgamiento.

Esto, debido a que Brasil no extradita a sus ciudadanos; además, el tratado solo prevé la extradición por delitos y no en caso de crímenes.

Por otra parte, la Ley N° 4575 que establece procedimiento especial para la aplicación de la orden posterior y orden autónoma de comiso refiere que cuando el Ministerio Público estime que cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la reunión de los presupuestos establecidos en la ley para la aplicación de orden posterior o la orden autónoma de comiso, prevista en el artículo 96 de Código Penal, podrá requerir al Tribunal de Sentencia el señalamiento de una audiencia oral y pública, a los efectos de que ordene el comiso, la inutilización o la privación de beneficios y ganancias.

VINCULACIÓN POLÍTICA. Según informa en su portal digital el medio brasileño O Globo, Messer es familiar del ex gobernador de Río de Janeiro Antony Garotinho. Myra de Oliveira (su novia) es hija del ex diputado federal Alcione Athayde, primo hermano del ex gobernador.

Además el medio brasileño resalta que Alcione fue arrestado en el año 2008 por supuestas desviaciones en el departamento de Salud.

Finalmente, informó que el empresario imputado durmió en una celda con un solo prisionero en el penal Bangu. El mismo fue detenido el miércoles en el exclusivo barrio Los Jardines, en São Paulo.

Lo que dice la imputación

El 8 de mayo del año pasado el cambista Darío Messer; su hijo Dan Wolf Messer; el primo del presidente Horacio Cartes, Juan Pablo Jiménez Viveros, y Adolfo Granada Cubilla fueron imputados por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal.

La causa se inició gracias a los informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

En ese entonces, la Fiscalía solicitó el embargo de todos los bienes y cuentas bancarias de los encausados, así como de las empresas donde están como socios o accionistas. Según menciona la carpeta investigativa, todos están relacionados a las empresas Matrix Realty SA, Chai SA, Pegasus Inversiones SA y Gramonte SA.