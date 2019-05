La Fiscalía aún debe revisar doce inmuebles del diputado Cuevas

Todas las propiedades serán tasadas por un equipo de peritos para determinar el valor del patrimonio.

Irma Llano, la fiscala que encabeza la investigación, explicó que se aguarda contar con el informe de los peritos sobre la primera tanda, es decir, siete inmuebles, el próximo viernes 31 de mayo.

El segundo informe debe ser entregado por los peritos el 7 de junio. Los peritos deben tasar el valor de todas las propiedades de Cuevas. Con la tasación se conocerá el patrimonio del diputado. El informe dará cuenta del valor de las tierras, edificaciones, vehículos y el ganado que posee.

El diputado es sospechado de enriquecimiento ilícito, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.

La Contraloría General de la República informó que el diputado posee unas 400 cabezas de ganado y su hijo, 200. Su hijo también había solicitado ser beneficiado con tierras al Indert. Cuevas hizo muchas inversiones en inmuebles.

Desde setiembre del año pasado, la Fiscalía indaga a Cuevas, tras la denuncia presentada por el concejal de Ybycuí, Ezequiel Cáceres.

El edil manifestó que el delito ocurrió en el año 2016, durante su gestión como gobernador, en una supuesta malversación de G. 1.200 millones en concepto de combustibles, emitiendo órdenes de trabajo para vehículos en desuso guardados en un depósito. También está siendo investigada su esposa, Nancy Florentín de Cuevas, por cobro indebido. Todas las propiedades son de Paraguarí.

Donación. En medio de los allanamientos y las denuncias en su contra, el diputado realizó una actividad de beneficencia el sábado. Anunció que donó G. 30 millones para la adquisición de 450 kits de alimentos para los afectados por la crecida en Mbuyapey. Se estima que existen cerca de 420 familias que no pueden desarrollar sus actividades diarias para generar ingresos, por lo que el diputado decidió “lavarse la cara” ayudando a la gente. El diputado aún no fue imputado por ningún delito, y con esta investigación podría llegar a serlo, ya que su patrimonio podría no coincidir con los ingresos que obtuvo trabajando como zapatero, funcionario de Puertos, gobernador del Departamento de Paraguarí y diputado.

De humilde zapatero a potentado de Paraguarí

Cabe recordar que el diputado antes de ingresar a la política era un humilde zapatero, luego estuvo en la función pública como funcionario de la Administración de Puertos de Paranaguá, con un salario mensual de G. 4.600.000.

Luego fue electo gobernador en el periodo 2013-2018.

Tras negociaciones con Mario Abdo Benítez pasó del equipo de Horacio Cartes al movimiento Colorado Añetete a cambio de ser candidato a presidente de la Cámara Baja, lo cual se cumplió. Actualmente es blanco de escraches por parte de ciudadanos indignados.