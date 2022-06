“La FIFA es una institución fascista”

Óscar Vicente Scavone, presidente honorario de Olimpia, volvió a tomar el micrófono y salió a disparar fuerte ante los manejos del club Olimpia, pero por sobre todo apoyando la gestión que está realizando Miguel Cardona como presidente.

Cardona lanzó la campaña para captar 30.000 socios y así generar dinero fresco para levantar la golpeada economía franjeada, algo que avaló y apoyó Scavone. “Va a llegar. Creo que los olimpistas están conscientes de la situación del club, sobre todo la cruz que nos puso la FIFA con la fecha de vencimiento de deudas en diciembre. Son deudas del club Olimpia; el origen ya no interesa, a los efectos de la FIFA, una institución en la que no se puede apelar nada, porque es una institución fascista, ya está dictaminado, son sentencias que están y hay que cumplirlas o si no se tendrán consecuencias más graves”, dijo el ex presidente franjeado en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM).