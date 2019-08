La fecha 14 se juega hoy desde las 15.00

La Primera C, la última categoría del ascenso de la APF, tendrá hoy la disputa en simultáneo de todos sus partidos desde las 15.00 en la fecha 14, la tercera de la segunda rueda.

Son dos los líderes del torneo, Olimpia de Itá y 12 de Octubre del barrio Santo Domingo. El Franjeado jugará de local, recibiendo al Atlético Juventud de Loma Pytã, mientras que el “12” visitará al General Caballero de Campo Grande de Luque, equipo que viene de eliminarse de la Copa Paraguay el pasado jueves.

Detrás asoma Silvio Pettirossi, dirigido por Félix El Tanque Torres, que recibirá en el barrio Republicano a Humaitá de Mariano Roque Alonso.

Otros juegos de hoy: 1° de Marzo vs. Oriental en el Víctor Isasi del barrio Santa María de Fernando de la Mora, Benjamín Aceval vs. Pinozá en el Isidro Roussillón de Villa Hayes y Valois Rivarola vs. Sport Colonial en el Gregorio Sarubbi de Zeballos Cué.

Principales posiciones: Olimpia de Itá y 12 de Octubre SD 24, Silvio Pettirossi 22, Humaitá 21 y Benjamín Aceval 20 puntos.