Luego apuntó: “La exigencia que tengo no es fácil, toda la historia del club está en la mochila, no importa el plantel que tengas. El Olimpia nunca se conforma. No sabés la carga que se tiene al ser entrenador. Ganando o perdiendo, horas viendo videos, organizando, planificando, nos ilusionamos en cada torneo, en cada año. El Olimpia quiere lo más difícil, no importa el plantel limitado, nosotros no nos conformamos”.

Intimidades. Consultado por la realidad de varios jugadores, Cáceres no dio vueltas. Por Guillermo Paiva expresó: “Paiva es un chico maravilloso, pero se deja influenciar por situaciones que no le conviene, no dejarse llevar por unos empujones, discutirse, eso a mí no me gusta. Ayer (en el clásico copero) le dije: ‘Una vez más te tirás sin motivos y te saco’”.

Además valoró el rol que cumplen dos de sus experimentados como Richard Ortiz y Antolín Alcaraz.

Con respecto a Richard, apreció: “Richard dice: ’No tengas miedo, anda y subí’. Ese carácter tiene, contagia a un Marcos Gómez, a Quintana (Hugo) a Fernando (Cardozo). Richard es un monstruo, un todoterreno. Un jugador clave, es la insignia del club. Son los jugadores que en los momentos más difíciles decidieron quedarse”.

Mientras que por Antolín, el DT franjeado también se deshizo en elogios: “Antolín es un Mariscal; él con una pequeña molestia dijo que iba a estar (ante Cerro). ‘Si para estar tengo que infiltrarme lo haré’ nos dijo. Es el señor que se sienta a tener charla con los más jóvenes por más de 40 minutos si es necesario; fue el pilar en la defensa en este proceso. Es otro que no se quedó por dinero”. Finalmente, advirtió que la Sudamericana será muy difícil.



Julio Cáceres, entrenador de Olimpia, se des-ahogó tras la victoria ante Cerro y el paso a la Sudamericana.



Dos que se vienen

Brian Montenegro y Hugo Fernández son dos jugadores que vendrán a reforzar Olimpia.

Ambos estaban cedidos a préstamo, Montenegro al Atlético Goianense de Brasil y Fernández a Defensa y Justicia de Argentina. Sus préstamos vencen en junio y no renovarán. Fernández se sumará a los trabajos en la Villa el martes, cuando el plantel vuelva a los entrenamientos.



“Después del 4-0 (ante Cerro) hicimos un análisis con Elvio (Paolorosso), si estábamos con el combustible necesario o las ganas”.