La eucaristía nos transmite la mentalidad de Dios

Se extractan frases expresadas por el papa Francisco en relación a la lectura de hoy y que nos puedan ser de utilidad en este tiempo especial que nos toca vivir.

En una misa presidida por el Sumo Pontífice en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo destaco dos verbos sencillos: Decir y dar.

En su homilía, el Santo Padre se refiere a la primera lectura, recordando el episodio de la bendición de Melquisedec a Abrán.

El “decir “de Melquisedec –precisa– es “bendecir”. Francisco explica que “todo comienza desde la bendición: las palabras de bien engendran una historia de bien”. Y se remite seguidamente al Evangelio hodierno, a la multiplicación de los panes y los peces, recordando que Jesús también “pronunció la bendición sobre ellos” antes de darlos a sus discípulos. “Y esta bendición hace brotar una cascada de bien”.

Bendiciendo, explica el Papa, la palabra se transforma en don porque cuando se bendice “no se hace algo para sí mismo, sino para los demás”, “con amor”.

Francisco afirma que tantas veces hemos sido bendecidos, a veces con palabras que hemos escuchado palabras que nos han hecho bien.

“Nos hemos convertido en bendecidos el día del Bautismo, y al final de cada misa somos bendecidos”.

“La eucaristía es una escuela de bendición. Dios dice bien de nosotros, sus hijos amados, y así nos anima a seguir adelante.”

… Ante la eucaristía, ante Jesús convertido en pan, ante este pan humilde que contiene todo el bien de la Iglesia, aprendamos a bendecir lo que tenemos, a alabar a Dios, a bendecir y no a maldecir nuestro pasado, a regalar palabras buenas a los demás.

…Francisco nota que en el mundo se busca siempre aumentar las ganancias y se pregunta ¿cuál es el propósito? ¿Es dar o tener? ¿Compartir o acumular?

“La “economía” del Evangelio multiplica compartiendo, nutre distribuyendo, no satisface la voracidad de unos pocos, sino que da vida al mundo.”

…Recordando la petición de Jesús a los discípulos: “Dadles vosotros de comer” el Obispo de Roma explica que lo que Jesús quiere decirnos es que lo que tenemos da fruto si lo damos y no importa si es poco o mucho.

…En la conclusión el Papa llama a cada uno a arriesgar lo poco que tiene “que es mucho a los ojos de Jesús”, con la conciencia de que no estamos solos sino que contamos con “la eucaristía, el pan del camino, el pan de Jesús".

En nuestra ciudad, hambrienta de amor y atención, que sufre la degradación y el abandono, frente a tantas personas ancianas y solas, familias en dificultad, jóvenes que luchan con dificultad para ganarse el pan y alimentar sus sueños, el Señor te dice: “Tú mismo, dales de comer”. Y tú puedes responder: “Tengo poco, no soy capaz”. No es verdad, lo poco que tienes es mucho a los ojos de Jesús si no lo guardas para ti mismo, si lo arriesgas.

El Señor viene a nuestras calles para decir bien de nosotros y para darnos ánimo. También nos pide que seamos don y bendición.

Asimismo, cada domingo extractaremos algunas frases de la exhortación apostólica Gaudete Et Exsultate del papa Francisco sobre el llamado a la Santidad en el mundo actual, que nos pueda ser útiles en este momento de pruebas … “…

Tu misión en Cristo … Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu, para que eso sea posible, y así tu preciosa misión no se malogrará.

El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina.

