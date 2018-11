La Embajada brasileña felicitó al presidente Abdo

Esto se dio a través de un comunicado emitido por la Embajada del Brasil en Asunción, donde felicitó al mandatario “por la decisión de expulsar de territorio paraguayo al prófugo brasileño”.

El comunicado fue contundente al señalar que la presencia de Marcelo Piloto en nuestro país significaba un problema para la seguridad nacional. “Se trata de un episodio más en el que las autoridades paraguayas y brasileñas, en estrecha cooperación, pudieron resolver un problema de seguridad pública de particular relevancia”, señala el escrito.

Recordemos que Marcelo Piloto era considerado uno de los hombres fuertes del Primer Comando Capital (PCC), una organización criminal que se expandió desde San Pablo, Brasil.

Pinheiro supuestamente era jefe y coordinaba los asaltos y atracos tipo comando a transportadores de caudales y entes financieros.

NEW YORK TIMES. Por otra parte, ante los rumores de que supuestamente el The New York Times pagó dinero para una entrevista con Marcelo Piloto en la Agrupación Especializada, horas antes del crimen de Lidia Meza (18), el medio norteamericano negó tal información a través de un comunicado.

“No hubo ningún intercambio de dinero entre nuestro corresponsal y el señor Veiga o su abogado”, dice el medio. Y agrega que recibieron con tristeza la noticia de la muerte de Lidia.