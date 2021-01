La Divina Comedia y sus lecciones del más allá

Se conmemora el 700 aniversario de la muerte del poeta y filósofo medieval Dante Alighieri (1265-1321), conocido como el padre de la lengua italiana. Es mejor conocido por su trilogía poética, La Divina Comedia, que dejó una impresión indeleble tanto en la literatura como en la teología. La obra se concibe como una gran visión, como una experiencia personal del poeta que, en medio de su vida, en la Semana Santa del Jubileo del año 1300, se ve a sí mismo vagando por un bosque salvaje y espantoso la noche anterior al Viernes Santo.

Dante, desterrado perpetuamente de su ciudad natal de Florencia, Italia, escribe el libro durante un total de 13 años, desde 1307 hasta 1320. El destierro fue para él una tragedia personal de primer orden, de la que nunca se recuperó. Pero su dolor y las pruebas que enfrentó encontrarán su redención espiritual en su gran poema, que es una de las mejores epopeyas literarias producidas en la historia de la literatura mundial.

Iniciado en la primera década del siglo XIV, el poema de Dante es, para muchos, la obra más grande de la literatura occidental. Reúne una extraordinaria gama de estilos literarios: lírico, satírico, bíblico, así como algunas invectivas memorables. La audaz mezcla de realidades del poema, desde lo sublime hasta lo vil, es parte de lo que lo hace tan moderno. Gran parte de la obra está compuesta en lengua vernácula italiana, que Dante consideraba la expresión verdadera y rica en historias del pueblo italiano. La decisión de Dante de escribir en su propio idioma toscano fue un momento de extraordinaria importancia en la historia de la civilización occidental. Su rechazo del latín aseguró que el toscano se convirtiera en la lengua literaria de Italia y, finalmente, en su lengua nacional.

ENSEÑAR UNA LECCIÓN

La Divina Comedia se divide en tres libros de igual extensión: Infierno, Purgatorio y Paraíso. Cada libro se compone de 33 secciones rimadas llamadas cantos, con un canto introductorio adicional para el Infierno. Cien cantos en total. El poema se denomina “comedia” en el sentido aristotélico medieval que conduce de la miseria a un estado de felicidad. La salvación de Dante es “cómica” en el sentido de que culmina en alegría. En el transcurso del poema se ve a Dante sondear los nueve círculos concéntricos del infierno, antes de que su ascenso a la cima del monte Purgatorio lo lleve a la revelación de Dios en el Paraíso.

El personaje principal de la Divina Comedia es el mismo Dante, poeta que a los 35 años ha llegado a la mitad de su vida, pero que al mismo tiempo se ha desviado del camino correcto. De camino a la Montaña de la Virtud, vaga por un bosque oscuro y es amenazado por animales salvajes. “En medio del viaje de nuestra vida, me encontré en un bosque oscuro, porque el camino recto estaba perdido…”. Ya está a la deriva cuando el poeta romano Virgilio (70-19 a.C.) aparece para guiarlo a las famosas puertas del infierno en donde advierte su famosa inscripción: “Tú, que entras aquí, deja ir toda esperanza”. Según la descripción de Dante, el infierno es parecido a un embudo gigante que se creó cuando el ángel caído, Lucifer, golpeó la tierra con toda su fuerza. Cuando Dante y Virgilio entran en el infierno, pueden escuchar los gritos de los condenados. Deben atravesar un tramo de tierra antes de llegar al río Aqueronte. En este tramo, pasan por un grupo de almas muertas aún fuera de la entrada al Infierno. Dante crea este espacio entre la puerta y el río para enseñar una lección, esencial para comprenderlo a él y a su universo moral, que debemos comprender antes de entrar al infierno propiamente dicho. Estos individuos, cuando estaban vivos, permanecieron neutrales en un momento de gran decisión moral. Virgilio le explica a Dante que estas almas pusilánimes no pueden entrar ni al Cielo ni al Infierno, porque no eligieron un lado u otro. Por lo tanto, son peores que los más grandes pecadores en el infierno, porque son repugnantes tanto para Dios como para Satanás por igual, y se les ha dejado llorar su destino como seres insignificantes. Ni aclamados ni maldecidos en vida o muerte, luchando sin cesar bajo el cielo, pero fuera del infierno. Su ubicación en el inframundo de Dante es marginal, pero su importancia es todo lo contrario.

UNA URGENCIA VITAL

Dante, quien luego mostrará piedad, simpatía, respeto e incluso reverencia por ciertos pecadores castigados en los círculos del Infierno, nos dice que estos neutrales periféricos, “despreciados por Dios y por sus enemigos”, no merecen ningún reconocimiento. Debido a que carecían de convicción y coraje, una estela interminable de almas vacilantes persigue una bandera que nunca se planta. Debido a que no sintieron ningún remordimiento y, por lo tanto, estaban casi muertos, los neutrales son picados repetidamente por avispas y tábanos; sus lágrimas y sangre se acumulan en el suelo, donde la mezcla alimenta a gusanos repugnantes. (...) ”No hablemos de ellos”, le dice Virgilio a su compañero en un verso devastador en su indiferencia práctica, (...) “solo mira y sigue adelante” (...).

Dante condena la cobardía moral con tanta severidad porque la encuentra personalmente reprensible. En todos los sentidos, intenta mostrar que somos responsables no solo de nuestras propias acciones, sino de los efectos que tienen en los demás; somos responsables no solo de nuestra propia salvación, sino del bien o mal de nuestros semejantes. La primera lección que Dante aprende hacia esta misión después de entrar al infierno es la importancia de hacer un compromiso, el primer paso en la acción social; los neutrales, seres humanos y ángeles que nunca tomaron partido, nunca se comprometieron públicamente. Su fracaso es cobardía, una bajeza de espíritu, una falta de valor para aceptar las propias responsabilidades. Los neutrales vivían solos para sí mismos, negándose a elegir el bien o el mal y, por tanto, son despreciados tanto por el cielo como por el infierno, por la misericordia y la justicia porque tampoco han hecho nada para merecerlos. Separados de todas las leyes humanas y divinas conocidas, son seres humanos sin patria; el mundo los ha olvidado, el cielo y el infierno no los recibirán. En opinión de Dante, es peor no participar en absoluto en la vida cívica que tomar la parte equivocada. Entre ellos, Dante reconoce a “el que hizo el gran rechazo”. La mayoría de los comentaristas tempranos toman esto como Celestino V, cuya abdicación dejó el papado a Bonifacio VIII, uno de los principales villanos de la Comedia. Es muy posible que Dante no nombre la figura porque para él todos aquellos que se niegan a actuar cuando son llamados, niegan su propia identidad; el punto no es solo lo que no logra hacer, sino a las peligrosas posibilidades que abre camino al negar la responsabilidad.

Una famosa cita, atribuida a Dante, es: "Los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis moral conservan su neutralidad". Por supuesto, Dante nunca dijo eso, pero el sentido de la declaración se encuentra claramente en las líneas del tercer canto del Infierno. Los lectores comprometidos, a su vez, han abrazado el duro trato de Dante a estas almas neutrales como una condena de la indiferencia y un llamado a la acción sobre cuestiones de justicia moral, política y social. Los encuentros de Dante con los muertos ofrecen lecciones duraderas para los vivos, incluida ésta, que nos habla con urgencia vital hoy.