La despedida del año y augurios de un gran 2020

Consolidar proyectos





Colaso Bo. “Estamos cerrando un año diferente, de movimientos extraños y de indefiniciones”, expresa el cocinero. Frente al 2020 apuesta a que los proyectos no terminados vayan tomando forma, agarrando fuerzas y se consoliden. “Desde mi mundo, que es el de la cocina, solo les pido que no se aparten del fuego, de las reuniones detrás de los estofados, de las parrillas y de las viejas discusiones de los asados; esas cosas solo unen a las familias, recordando a aquellos que ya se fueron y que como legado nos dejaron no solo ricas recetas, sino las mejores indicaciones de cómo cocinar una vida digna, de trabajo y de paz”, destaca el jurado de Masterchef.



Un gran año 2019

Carlos Ortellado. El comunicador expresa que está cerrando un maravilloso 2019. “¡Fue un gran año, en todos los sentidos, en lo personal, profesional y familiar. Sobre todo con salud, en todo mi entorno, agradecido a Dios por todo!”, manifiesta. El conductor, quien forma parte del programa Vive la Vida XL de Telefuturo, adelanta que se encuentra preparado y con un panorama muy claro de proyección para el 2020. “Mis más sinceros deseos de prosperidad, salud y amor en todos los hogares del Paraguay. ¡Feliz año nuevo!, expresa Ortellado, quien recibirá al año con su esposa Giselle Lesme y sus dos pequeños Benicio y Ofelia.





Mantenerse unidas

Teresa Codas de Arias. Para la empresaria, el 2019 fue un año al que califica como “hermoso, intenso, de mucho crecimiento y logros a nivel, no solo personal sino profesional”, expresa. Lo despide agradecida y esperando con optimismo que las mujeres se sigan destacando y ocupando cada vez más espacios. “Espero que nos mantengamos unidas para potenciarnos como comunidad y de esa manera ser partes de la evolución de nuestra sociedad”, sostiene entusiasmada, mirando el nuevo año que se inicia mañana.



Seguir haciendo música

Acho Laterza. “Para el 2020 proyectamos lanzar tres canciones nuevas como singles diferentes. En enero se viene la primera canción y una gira. Las fechas anunciaríamos en la segunda semana de enero. “¡Estamos más que felices por todo lo que se realizó y se proyectó en el 2019!”, señala el cantante. Su mayor deseo para el año que llega mañana es seguir haciendo música y continuar apostando a este mercado que tiene mucho para dar. “Que este año 2020 sea para seguir creciendo como personas. Que cada uno de nosotros brinde su granito de arena diario para que el Paraguay sea un lugar cada vez mejor. Les deseo un gran 2020”, refiere el joven músico.





Año agitado y lindo

Clara Franco. Para la humorista, el 2019 fue un año de limpieza, crecimiento, entendimiento, perdón y agradecimiento. “Fue agitado y lindo”, sostiene. Finalizando diciembre, se siente satisfecha, en paz y feliz. “Tengo a mis hijos, mis padres y mis perritos, llenándome de amor, entonces las luchas son placenteras. Gracias a Dios por todo y a las personas que hicieron que este año haya sido simplemente hermoso”, sostiene la integrante de Telefuturo, Latele y Radio Palma.