La Corte rechaza acción de Víctor Bogado y condena queda firme

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó in límine la acción promovida por el ex senador colorado Víctor Bogado contra el fallo que ratificó su condena en el caso de la niñera de oro. Ahora la pena queda firme, por lo que el ex legislador deberá cumplir con la sentencia que fue dictada el 3 de mayo del año pasado, donde le condenaron a un año de cárcel, con la suspensión de la condena a prueba por lo que deberá pagar a varias entidades la suma de G. 20 millones mensuales durante dos meses, totalizando la suma de G. 480 millones.