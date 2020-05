La Corte niega información de juez a enjuiciado con Soares

El pleno analizó el dictamen del abogado José María Costa, titular de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que aconsejaba denegar el pedido a Guachiré, porque se consideraba información sensible, según la ley.

Guachiré había solicitado el certificado médico, porque, según había señalado en una de las denuncias, Capurro no asistió al juicio oral porque tenía dengue y por eso se había suspendido. No obstante, en el expediente no consta el certificado médico.

El pedido de acceso a la información pública se hizo ante la Oficina de Transparencia, que, a su vez, había remitido el pedido al entonces director general interino de Recursos Humanos, Mario Elizeche, quien se negó con los citados argumentos.

Esto luego fue avalado por Costa, que elevó el dictamen a la Corte.

Tras el análisis, los ministros denegaron el pedido de acceso a información pública, ya que el estado de salud era considerado información sensible.