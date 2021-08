La Corte confirma condena para el mecánico de oro

El fallo fue dictado en forma unánime por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera.

El mismo condenado Miguel Ángel Carballo, bajo patrocinio del abogado Luis Vergara, había planteado un recurso extraordinario de casación en contra de la resolución del pasado 31 de mayo, del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala.

Este acuerdo y sentencia, a su vez, ratificó la condena de 2 años y medio de prisión, dictada en el juicio oral, donde le hallaron culpable de enriquecimiento ilícito.

En su recurso, la defensa había requerido la nulidad del fallo, con el argumento de que no estaba fundamentado por parte de los camaristas que estudiaron la cuestión.

Al estudiar la presentación, los ministros advirtieron que el condenado no adjuntó la cédula de notificación de la sentencia, con lo que no podían corroborar si cumplió o no con los plazos establecidos por la ley para presentar la casación.

Además, sostienen que tampoco adjuntó la copia autenticada de la resolución que atacaba, con lo que señalan que no cumplió con los requisitos de forma para plantear el recurso.

De esta manera, votan por declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación que promovió ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

A PRISIÓN. Con la resolución, queda firme la condena en su contra de 2 años y seis meses, por lo que deberá cumplir con la pena carcelaria.

Entt el caso, se probó que el mismo se enriqueció ilícitamente. La investigación se inició a raíz de una investigación periodística.

Carballo fue funcionario de la Municipalidad de Asunción, donde percibía una remuneración no muy alta.

No obstante, se probó que pese al bajo salario, adquirió un shopping en la ciudad capital, valuado en unos 2 mil millones de guaraníes.

También adquirió inmuebles y vehículos, que pagó con fondos que no pudo justificar. Es más, incluso prestó fondos para candidatos que estaban en campaña proselitista.

Con la pena aplicada, deberá cumplir con la prisión preventiva. En el caso, la causa, una vez firme, será remitida al Juzgado de Ejecución de Sentencia, que determinará cuánto tiempo estará preso.