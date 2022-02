Luego del atentado ocurrido el 30 de enero pasado en el Anfiteatro de la ciudad de San Bernardino, una vez más el Gobierno y las fuerzas de seguridad estuvieron en el centro de la opinión pública, ya que aseguran que las muertes pudieron ser evitadas.

Consultando con el ex comandante de la Policía comisario Casto Guillén, este analizó que la tarea debe ser en conjunto para prevenir otros casos. Detalló que para eliminar la corrupción debe haber un trabajo global entre los poderes del Estado, junto con la prensa y la ciudadanía. “La corrupción no es exclusiva de la Policía, está en todos los niveles. En la Policía hay corrupción, lo que no hay es impunidad”, aseveró y recordó que hay como cuatrocientos policías condenados o procesados. “De otra institución o políticos, casi no hay”, señaló.