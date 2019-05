La Copa Paraguay se inicia el 28 de mayo

En los cruces de los 32vos de final el actual campeón del fútbol paraguayo, Olimpia, enfrentará al Sportivo Limpeño, equipo que milita en la Primera B. Por su parte, Cerro Porteño se verá con su vecino, el Atlántida, que participa también en la B Metropolitana.

El actual campeón de la Copa Paraguay, Guaraní, medirá en la primera ronda al Deportivo Recoleta, actualmente en la Primera B y que en algún momento militó en Primera División. La final de la Copa será a mediados de diciembre y el campeón clasificará a la Conmebol Sudamericana del 2020.

algunas variantes. En cuanto a las modificaciones en el reglamento, sigue firme la obligatoriedad en la inclusión de los jugadores de las categorías Sub 19, Sub 20 y Sub 21, pero ya no serán obligatorias ser cambiado por otro jugador de la misma categoría. Las llaves son a eliminación directiva y a un solo partido y en caso de paridad en los 90 minutos, se definirá en tanda de penales. La APF se hace cargo de los gastos de viajes, árbitros y otros.