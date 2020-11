La Cepal alerta que el Mercosur “está yendo hacia atrás”

El organismo también solicitó la cooperación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del G20 para que América latina y el Caribe pueda seguir aplicando políticas fiscales y monetarias expansivas para mitigar una crisis que estima va a durar más de lo esperado.

En un encuentro virtual organizado por el Banco Central de Argentina (BCRA), la secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, consideró que la región necesita crecer un 4% por año y enfocarse en siete actividades, evitar el riesgo de primarizar sus exportaciones y definir su política de comercio interregional, sobre todo el Mercosur.

CRISIS LARGA. "La crisis va a durar más de lo esperado", dijo Bárcena al exponer en las Jornadas Monetarias del BCRA, después de indicar que espera una caída del 9,1% del producto interior bruto para este año en la región y que la recuperación de la crisis del Covid-19 será más lenta que la posterior a la crisis subprime.

"Creemos muy urgente mantener políticas fiscales y monetarias expansivas y, sobre todo, para evitar riesgos sistémicos, mayor volatilidad financiera. Esto va a requerir urgente una dinámica multilateral y cooperación internacional que, hoy por hoy, no está clara, no está totalmente definida", advirtió. Agregó que los países no han logrado vencer las restricciones externas asociadas al patrón exportador: "El riesgo con la crisis es que se vaya a una reprimarización, sobre todo en Sudamérica, al extractivismo mineral y energético".

GRAVES PROBLEMAS. Y alertó que la "integración regional está yendo hacia atrás" porque el "comercio regional ha caído" a un 11% en 2020 desde el pico de 17%.

"Existen graves problemas en los mecanismos de integración, como el Mercosur (integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay)", explicó, y consideró que "el mecanismo más exitoso y resiliente es Centroamérica", pero la "Alianza del Pacífico tampoco va nada bien".

"El mundo se va a organizar de manera diferente y nuestra región no define su estrategia, cómo relacionarse bilateralmente en materia comercial", dijo Bárcena.

La Cepal calcula que es urgente que la región crezca por lo menos un 4% anual, con una tasa de redistribución de 0,5% del ingreso cada año hasta alcanzar en 2024 un índice de Gini de 0,4%. Para crear empleo en la próxima década, está trabajando en propuestas en siete sectores dinámicos, entre los que mencionó energía, digital, transporte e infraestructura.

Dijo que "uno de los grandes temas de negociación a nivel internacional" es si el FMI va a aprobar la emisión de Derechos Especiales de Giro por 500 mil millones de dólares y una redistribución de los existentes en países superavitarios que podrían llegar a la región por 39.540 millones de dólares. "Liquidez hay, el problema es dónde está esa liquidez", dijo Bárcena. "Es esencial distribuir la liquidez global" para capitalizar las instituciones de crédito multilaterales e institucionalizar la cooperación entre bancos centrales, explicó.