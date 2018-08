La cartelera teatral asuncena ofrece cuatro comedias para el fin de semana

La versión teatral del filme El hijo de la novia, de Juan José Campanella y Fernando Castets, dirigida por Tana Schémbori, se presenta hoy y mañana, a las 21.00, y el domingo a las 20.00, en Arlequín Teatro (Antequera 1061). Entrada: G. 100.000 (Red UTS). Actúan Myriam Sienra, José Luis Ardissone y Hernán Melgarejo, entre otros. En casi todas sus escenas, en medio de unos diálogos dramáticos, la obra despliega el humor.

En el ICPA. Chéjov: ¿El oso, bajo cirugía, llegó a un arreglo?, comedia compuesta por tres obras cortas de Antón Chéjov, se puede disfrutar hoy y mañana, a las 21.00, y el domingo a las 20.00, en el auditorio del Instituto Cultural Paraguayo Alemán. ICPA (Juan de Salazar 310). Acceso: G. 50.000.

Se trata de una historia chistosa y picante; un consultorio médico, con un doctor y paciente un tanto peculiar. El filme termina con una historia de amor inusual. Conforman el elenco Mario Toñanez, Maitée Ovelar y Daniel Willigs.

Más humor. La comedia Las Karashans también se representa hoy y mañana, a las 21.00, y el domingo a las 21.00, en el Teatro Latino (Teniente Fariña casi Iturbe). Dirigida por Santiago Palumbo, y con las actuaciones del humorista Gustavo Cabaña y el instagramer La Comadre, trata de Las Karashans, quienes sueñan con parecerse a las hermanas Kardashian, muy populares por su glamur y belleza, que alcanzaron la fama internacional en el reality show Keeping up with the Kardashians. Ellas están acompañadas por un elenco de bailarines.

En el CCPA. La última función de Todos contra todos, una comedia escrita por Diana Frutos y dirigida por Marcela Gilabert, sube a escena mañana, a las 21.00, en el Teatro de las Américas, del CCPA (José Berges casi EEUU). Entrada: G. 50.000. La puesta hace una crítica a la hipocresía y la doble moral de la sociedad, desde la ironía y el humor. Actúan: Edwin Storrer, Ariel Galeano, Henry Fornerón, Belén Bogado, Belén Delpino y Marcela Gilabert.