La Cámara Baja archivará proyecto que despenaliza olvidos en DDJJ

En los primeros días de junio, la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el cartista Derlis Maidana, ya definió aceptar el veto.

“Este es un tema suficientemente debatido, nunca estuvimos en contra de la transparencia y todas las leyes fueron promulgadas en la época del presidente Cartes”, dijo Maidana.

El legislador acotó que siempre que haya deficiencias en el examen de correspondencia de un funcionario público, se debe investigar.

El artículo en cuestión que será archivado menciona que “culminadas las verificaciones respectivas, y de determinarse la existencia de omisión o error no imputable al declarante, la Contraloría General de la República (CGR) notificará al mismo para que en el plazo de diez días, realice la rectificación correspondiente.”

Asimismo, indica que el funcionario declarante podrá efectuar “en cualquier momento” las rectificaciones que considere convenientes.

De esta manera, se pretendía eliminar el rol de la Contraloría General de la República, de denunciar ante el Ministerio Público los casos imputables.

“Nosotros queríamos que se dé la posibilidad de corregir”, dijo Pedro Alliana y puso como ejemplo que un diputado puede tener problemas ante la CGR por ampliar su estacionamiento privado.

Lamentó también que no se les haya notificado que las declaraciones en su momento serán públicas.

“Acá hay gente que juega para las graderías, para los medios y las redes sociales”, dijo sobre la decisión de Mario Abdo Benítez de vetar la despenalización de los “olvidos”.

Por su parte, Basilio Bachi Núñez había comparado el olvido en las declaraciones juradas con la enfermedad degenerativa alzheimer y fue repudiado.

El parlamentario señaló que si él olvidó declarar una herencia que le dejó su padre, “¿debería ir preso por enriquecimiento ilícito?. Se puede, tengo alzheimer, me olvidé. No es un hecho punible. ¿Tiene que enfrentar un proceso judicial por olvidarse? Pero no, eso no sucede ni acá ni en China”, expresó.

Aseguró que no se trataba de una despenalización ya que, de por sí, las declaraciones juradas pueden ser modificadas y ello no está penalizado.

El proyecto fue remitido por la Contraloría General de la República y señala que si surgieran indicios de que la omisión o error fuere con dolo imputable al declarante, la CGR denunciará este hecho al Ministerio Público o a la autoridad jurisdiccional competente para el inicio de las investigaciones que correspondan, sin detrimento de que esta realice las correcciones pertinentes e imponga una sanción. La Cámara de Senadores no pudo obtener una mayoría para rechazar las modificaciones que hizo el cartismo en Diputados y a fines de mayo el Ejecutivo vetó las modificaciones.