“La base está” se podría aplicar a Berizzo en la Selección Nacional

El DT de la Selección dio a conocer los nombres de los reservados del exterior y que están a disposición de la Albirroja con miras a los dos primeros juegos de las clasificatorias previstos para el 8 y el 13 ante Perú y Venezuela, respectivamente. Un solo arquero llamó de afuera y es el Gatito Fernández, considerado por el entrenador argentino como el titular para esta etapa de la competencia. Con esto se desprende que dos o tres de adentro serán sumados para esa función.

En la línea de contención están los habituales, quienes participaron de los amistosos, agregándose ahora nuevos nombres como Omar Alderete y Gustavo Velázquez. El que no podrá estar por una lesión es Bruno Valdez, cuya recuperación llevará bastante tiempo. Y continuando con la plantilla de los elegidos para la zona media que se desenvuelven afuera contempla el nombre de Gastón Giménez, volante del Chicago Fire de Estados Unidos, que no hace mucho fue citado por Lionel Scaloni, ya que nació en Formosa, pero sus raíces son paraguayas. Con la Albiceleste jugó un amistoso ante México ingresando en los últimos minutos. El apodado Tonga es la principal sorpresa en este llamado. También renacen las esperanzas para Ramón Martínez, transferido al Coritiba, y Robert Piris Da Motta, al fútbol turco, agregándose el nombre de William Mendieta en Juárez de México. Con anterioridad ya lo probó a Andrés Cubas, otro más de los nacionalizados quien milita actualmente en el Nimes de Francia. En la lista de los “foráneos” que contempla 37 jugadores resalta el nombre de Erik López del Atlanta United y otros como Luis Amarilla y Jesús Medina, que al igual que López se desenvuelven en el balompié norteamericano. En cuanto a Adam Bareiro, actualmente en Turquía, figura en la agenda como posibilidad, quien ya tuvo un ciclo de prácticas durante el parate en Ypané, lugar de entrenamiento de la Selección.Se inscribe en la lista de los agendados a Blas Armoa, transferido no hace mucho de Luqueño al Juárez. El resto de los jugadores reservados ya estuvieron en oportunidades anteriores participando de otras convocatorias. Ahora se aguarda a quienes llamará del plano local con miras al debut para Qatar. Ya no hay mayores misterios para la conformación del equipo, puesto que el mismo entrenador se encargó de puntualizar en reiteradas ocasiones que los que venían jugando con él, será la base de la estructura nacional. Modificar el sistema sería un riesgo donde queda poco tiempo para ir ensayando nuevos planteamientos. Por disposición de la FIFA todos los jugadores que se encuentran fuera de sus respectivos países deberán ser cedidos por sus clubes. Cabe mencionar que el campeonato termina el 4 de octubre y unos días después se vienen los incaicos al Defensores para el primer choque. Hicimos hincapié en más de una oportunidad que a la velocidad que quiere imponer Berizzo le falta contundencia en el ataque y un factor determinante para la concreción, podría ser Raúl Bobadilla de Guaraní. Se mantiene Tal como había anunciado la Conmebol y ratificado por la FIFA estos son los cotejos pactados para la primera fecha del 8 de octubre: Paraguay-Perú, Colombia-Venezuela, Argentina-Ecuador, Uruguay-Chile y Brasil-Bolivia. La segunda, del 13 de octubre, asigna Perú-Brasil, Venezuela-Paraguay, Bolivia-Argentina, Chile-Colombia y Ecuador-Uruguay. Un detalle significativo: aún no tiene fecha de confirmación de inicio de sus campeonatos locales Argentina ni Bolivia. Los venezolanos ya anunciaron que su torneo relámpago que durará 45 días arrancará el 14 de octubre, un día después que su selección haya disputado el partido ante Paraguay en Mérida. En todos los casos se debe cumplir estrictamente el protocolo sanitario tal como acontece en la Libertadores. La copa sirve de mucho para comprender la real situación atravesada por el Covid y se deben desarrollar al pie de la letra todas las recomendaciones. Tres en un día Siguiendo con la Copa Libertadores, los equipos paraguayos vuelven a mostrarse el miércoles. A las 18:15 en Florencio Varela, Defensa y Justicia, que viene de golear al Delfín 3-0, aguarda a Olimpia, que logró un valioso punto ante Santos quedando segundo en la posición a dos del conjunto brasileño. En esa misma fecha y horario, Libertad visita a Caracas tras su decepcionante actuación ante Boca. Su rival, el conjunto venezolano se llevó una gran victoria de visitante ante Independiente Medellín que está último sin punto alguno. Y cerrando el miércoles la jornada copera para los paraguayos, Guaraní en el Defensores del Chaco medirá a Palmeiras quien lidera el grupo. Haciendo un recordatorio vayamos a la tabla: Grupo G: Santos 7, Olimpia 5, Defensa y Justicia 3, Delfín 1. Grupo H: Boca 7, Libertad 6, Caracas 4 y el DIM 0. Grupo B: Palmeiras 9, Guarani 6, Bolívar 3 y Tigre 0. Como se sabe son dos los que clasifican de manera directa a la siguiente fase. De la fecha cumplida la mayor preocupación la generó el equipo de Ramón Díaz, que aún bien ubicado debe tener todas sus precauciones ante Caracas el próximo miércoles. Todavía falta Y como estamos en el campo internacional, aún resta bastante tiempo para que los otros representantes nacionales como Sol de América y Luqueño puedan disputar sus partidos por la Sudamericana. El 24 de octubre se tiene previsto el sorteo de la fase de octavos de la Libertadores para la conformación de las llaves y ese mismo día también conocerán a sus adversarios de turno Sol y Luqueño. El retorno oficial a las canchas será el 27 de octubre y para entonces ambas escuadras deberán mejorar muchísimo. Lo hecho hasta aquí no convence en el Apertura. Por ello, el instituto de Villa Elisa incorporó a Esparza, Conejo Benítez y Santiago Ubeda, quien proviene de Independiente Rivadavia. Hay más que razones en la representación azul para reforzar su plantel copero. Su presidente Miguel Figueredo fue categórico en señalar que el nivel expuesto es paupérrimo. En cuanto a Luqueño, atraviesa una crisis interna terrible, con duros cuestionamientos a su comisión directiva encabezada por Celso Cáceres.