La banda británica Keane regresa al país en noviembre

Keane regresa al Paraguay, tras una larga pausa y en el marco de la presentación de su nuevo disco Cause and effect, para ofrecer un show el miércoles 27 de noviembre, en el Jockey Club de Asunción.

La banda inglesa retorna a Asunción luego de actuar en el país por primera vez en el 2012, ofreciendo un show que la banda recordó en numerosas ocasiones como uno de sus mejores.

Aún no se inició la venta de entradas, pero se estaría anunciando esta semana el periodo de comercialización y el precio de los tiques.

MÁS. En el evento, producido por G5Pro, la banda del Reino Unido presentará el nuevo material Cause and effect, su quinto trabajo de estudio con 11 canciones y que lanzará el 20 de setiembre. El álbum viene acompañado del primer sencillo The way I feel, el cual logró más de 100.000 reproducciones en YouTube el mismo día de su lanzamiento.

El videoclip The way I feel lo dirigió Kevin Godley, también presente en el sencillo Is it any wonder. El corte The way I feel es una canción muy emocional y remonta a las mejores épocas de Keane.

El grupo británico alcanzó los primeros puestos de los ránkings de su país con sus cuatro discos anteriores, por lo que este nuevo trabajo se espera con ansias.

En el 2013, Keane ya contaba con cuatro discos de estudio, doce millones de álbumes vendidos, dos premios Brit Awards, y un premio Ivor Novello. Su disco debut Hopes and fears ingresó en la lista de los 40 álbumes mejor vendidos en el Reino Unido. Además realizó giras por más de 40 países.