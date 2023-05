La arista fantástica de El trueno entre las hojas

Dicen que las efemérides no sirven para nada. No estoy de acuerdo con esa opinión, aunque la respete. Los premios y los aniversarios culturales les dan visibilidad social y la extraen del lugar relegado en los medios de comunicación. Y si un club de fútbol celebra un centenario, ¿por qué no la literatura?

Un buen ejemplo puede ser la conmemoración de los setenta años de la publicación de El trueno entre las hojas, de Augusto Roa Bastos. Es un acontecimiento literario decisivo para las letras paraguayas al ser su primer libro publicado y abrir su trayectoria.

Aunque las historias de la literatura quieran dejar a la novela por encima del relato breve, quizá porque en esta sociedad la cantidad de páginas es lo importante, sus cuentos estén a la altura de Hijo de hombre o de Yo, el Supremo. Se debe valorarlo como merece e ir más allá de la consideración de su libro como su ópera prima o la apertura de un camino abierto a sus singulares creaciones y sus temas recurrentes.

Roa actuó como un compilador de existencias porque para él “escribir un relato no consiste en describir la realidad en palabras, sino hacer que la palabra misma sea real”. Dio voz, personalidad propia y vida a sus personajes, casi siempre humildes o marginales.

Pero su visión de la realidad penetra en las mentalidades y en sus niveles míticos; espacios donde la vida y la muerte se identifican en un plano simbólico. Dibujó el sufrimiento del paraguayo con sentido social, pero es mayor el interés por revelar la cara oculta de su pueblo, escondida en forma de mito subconsciente y de arquetipo colectivo.

Así, sus personajes muestran una total indiferencia ante el dolor ajeno por una inercia sicológica, incluso llegan a la vocación autodestructiva, rodeados por una atmósfera de encantamiento que trasciende las fronteras de lo real hacia lo irreal.

Resumiendo temas de los diecisiete cuentos de El trueno entre las hojas, versan sobre la opresión política, la lucha por la supervivencia, los territorios míticos, el sincretismo hispano-guaraní, incluso religioso, como en Cigarrillos Máuser, y la experiencia intrahistórica paraguaya. Nos habla en primera persona de la defensa de los pobres y su enfrentamiento con el poder, político o económico. Siempre presente la dureza de la vida paraguaya, como en Carpincheros o La excavación, con el intento de fuga del grupo de presos atrapado en un túnel mientras se evoca otra excavación durante la Guerra del Chaco, suceso presente también en Regreso y La gran solución.

La historia se alimenta de pequeños nombres, como en El prisionero, localizado en la Guerra de la Triple Alianza. Es una dureza que afecta a los seres del escalafón más bajo de la sociedad, como la antigua compañera ahora prostituta reencontrada por el protagonista de Galopa en dos tiempos, o los débiles e inocentes como los niños de Pirulí.

Incluso Roa se anticipa al argumento de la novela The Siege of Trencher's Farm (1969), de Gordon M. Williams, convertida en película con el título de Straw dogs, por Sam Peckinpah, en 1971, en Esos rostros oscuros, al tratar sobre una muchacha de costumbres extrañas violada por los peones de su finca con una crueldad inimaginable.

Sin olvidar las inspiraciones autobiográficas como El Viejo Señor Obispo.

Mucha violencia en estos relatos como reflejo de la crueldad humana. Pero sus temas no deben encuadrarse exclusivamente en la denuncia, como en El trueno entre las hojas, con los tiempos entrecruzados en un juego perspectivista de sucesión de personajes de otros relatos suyos.

Su narrativa posee muchas aristas. Y demasiado soslayadas. Una de ellas es la casualidad del suceso incomprensible para la razón como causa o consecuencia. Entonces, Roa sumerge el elemento mítico en la búsqueda de lo fantástico. En ese encuentro con lo sobrenatural fantástico halla su recurso para entrar en la mentalidad mítica irracional.

Por ello, no debemos olvidar la apreciación de este ingrediente en los relatos de El trueno entre las hojas. Se tiende a definirlo como realismo mágico pero es un rótulo superficial. Las fantasías y mitos están en el pensamiento de la sociedad paraguaya, no solo en el individuo, y ello motiva a Roa para ir a la profundidad de las mentalidades de los compatriotas.

Y dentro de la versatilidad del fantástico, el presagio se abre como uno de sus temas recurrentes convertido y depurado en signo semiótico de suspense y explicación irracional aplicable al conflicto argumental. Convierte la premonición misteriosa funesta en suceso desencadenante y no en solución para acabar una historia que no encuentra un desenlace racional.

El ojo de la muerte es la máxima expresión de esta capacidad para crear suspense a partir del fantástico, en concreto del mal agüero: la premonición de la gitana sobre el cambio de color del ojo del caballo de Timó Aldana acaba cumpliéndose cuando un ciclón asola el poblado.

Existen otras formas de abordar el fantástico como la confusión entre sueño y realidad, estrategia adoptada en La excavación, la unión de opuestos imposibles en el plano de la realidad como el “niño-anciano” Lacú-Godoy, de Regreso, o lo sobrenatural de La tumba viva, donde describe un árbol que "se había tragado a otro árbol", el que a su vez contenía en su interior otro cuerpo, el esqueleto de una niña, y luego se compara al primer árbol con el hermano de la pequeña y al segundo árbol con el padre de ambos pequeños.

Cigarrillos Máuser refleja el miedo: la infancia con sus terrores, el niño absorto ante una sirvienta negra narradora de historias terribles e iniciadora en la práctica sexual (Eros y Thánatos, amor y muerte), con el mito de Ulises de fondo, del protagonista ausente que al regresar no es reconocido por la mujer que lo espera. El presentimiento en El viejo señor obispo anuncia acontecimientos futuros que se serán realidad.

El presagio, por tanto, se convierte en un elemento fundamental de El trueno entre las hojas, que no abandonará la narrativa de Roa. Lo inverosímil y lo irreal hecho real tendrá nuevos horizontes posteriormente en El baldío, Madera Quemada, Moriencia o en sus novelas. Nos dijo desde este su primer libro que la realidad no siempre es lo visible o perceptible y que el futuro está escrito. Hay personajes capaces de leerlo. Hay signos premonitorios en la realidad, sobre todo cuando lo funesto esté al acecho.